České Budějovice – Ve třetím utkání baráže o extraligu prohráli hokejisté ČEZ Motoru s Chomutovem 1:4 a nadále čekají v prolínací soutěži na první vítězství. Další zápas odehrají v úterý proti stejnému soupeři, ale tentokrát na severu Čech. Začátek je v 17.30.

Domácí střídačka vyslala do utkání stejnou sestavu, ve kterém mužstvo dohrávalo páteční duel se Slavií. To znamená s Přibylem v elitním útoku se Strakou a Nouzou. Hosté přijeli kompletní i s exjihočechy L. Květoněm, Hřebejkem, Tomanem a Gajovským.

Piráti mají za úkol okamžitý návrat do extraligy a na jihu Čech se také od úvodních minut prezentovali hodně sebevědomě. První třetina se odehrála zcela v jejich režii.



První gólovou příležitost měl v 5. min. Račuk, na Bláhu však nevyzrál. Jenže o dvě minuty později už se skóre měnilo. D. Květoň našel přesnou přihrávkou do domácí rozhozené obrany O. Kašeho, jenž nedal střelou do horního růžku Bláhovi šanci zasáhnout. A bylo velké štěstí, že gólem neskončila také tutovka Kämpfa o chvilku později.



Jedinou větší příležitost Motoru v úvodní třetině měl Švihálek, zblízka však na Kopřivu nevyzrál. Jihočeši mohli děkovat výbornému Bláhovi, že po první dvacetiminutovce byl rozdíl ve skóre pouze jednogólový.



„Chomutov je zatím nejhokejovější soupeř, se kterým jsme se v baráži utkali," konstatoval třetí gólman Motoru Hynek Kůdela, jenž sledoval zápas z novinářské tribuny. „Nemyslím si, že bychom nastoupili s nějakým přehnaným respektem, protože jsme letos s Chomutovem už čtyřikrát hráli. V každém případě se hosté výborně pohybují, jsou silní na puku a mají čtyři vyrovnané řady. V první třetině byli lepší a nás podržel Blaženka v brance," pochválil vého kolegu na gólmanském postu.



Ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Chomutov měl výrazně navrch a Motor tahal za kratší konec. O. Kaše nastřelil tyč a ve 26. min. to bylo už 0:2. V první přesilovce zápasu se prosadil nadvakrát zblízka Hřebejk.



Dvoubrankový náskok Piráty uklidnil a nadále s přehledem kontrolovali vývoj zápasu. Navíc nepohrdli žádnou možností vyzkoušet umění Bláhy v domácí kleci. Motor se naopak dostával k ohrožení chomutovské svatyně spíše jen sporadicky.

Hynek Kůdela viděl druhou třetinu ze strany svých spoluhráčů přece jen pozitivněji. „Zlepšili jsme se v defenzivě a řekl bych, že jsme Chomutov přestříleli. Soupeř už neměl tolik vyložených šancí. Nadále je silný na puku, ale z naší strany už byla ve hře řada lepších okamžiků. Uvidíme, jak to bude ve třetí třetině. Doufám, že se zápasem ještě něco uděláme. Kontaktní gól by nám pomohl," nepřestával věřit v obrat v utkání.



Jenže zůstalo bohužel jen u přání. Pouhých čtyřiačtyřicet vteřin po začátku třetího dějství si totiž vybruslil mezi kruhy Růžička a potřetí překonal Bláhu. Záchvěv poslední naděje přišel ve 43. min, kdy se v přesilovce nádherně dělovkou pod horní tyčku trefil obránce Punčochář a snížil na 1:3.



Hosté však nechtěli připustit sebemenší komplikaci a rychle si vzali zpět tříbrankové vedení. Až před Bláhu se natlačil důrazný Dušek a dopravil kotouč za jeho záda. Domácí gólman číslo jedna poté zamířil na střídačku a nahradil ho Gába.



Jihočechům slouží ke cti, že i za nepříznivého stavu bojovali. V obrovské šanci vychytal Kopřiva skvělým zákrokem Marka a poradil si i s těžkou střelou Straky. Hosté však nepřipustili komplikace a duel dotáhli do vítězného konce.

Branky a nahrávky: 43. Punčochář (Žovinec) – 7. O. Kaše (D. Květoň), 26. Hřebejk (Gajovský), 41. Vl. Růžička ml. (O. Kaše), 47. Dušek (Drtina). Vyloučení: 2:3, využití: 1:1. Rozhodčí: Šindler, Mikula – Brejcha, Jelínek. Diváci: 6203.

ČEZ Motor: Bláha (47. Gába) – Punčochář, Žovinec, Suchánek, Vráblík, Dan Růžička (21. Škopek), Semrád – Kuchejda, Pajič, Švihálek – Nouza, Jos. Straka, Přibyl – Vaniš, Rob, Boháč – L. Marek, Trummer, Pašek. Trenéři Rosol a Bělohlav.

Chomutov: M. Kopřiva – Rutta, Skinner, Rýgl, J. Drtina, Šulák, Toman, Koma, Bartejs – Hovorka, Gajovský, Hřebejk – D. Květoň, V. Růžička ml., O. Kaše – Račuk, Kämpf, Sinisalo – McGregor, A. Dušek, L. Květoň, od 52. navíc Švec. Trenéři: B. Kopřiva a Totter.

Hlasy trenérů – Radek Bělohlav (Motor): „Tahali jsme za kratší konec a navíc jsme špatným střídáním soupeři doslova darovali první gól. První třetina z naší strany nebyla dobrá. Soupeř byl aktivnější a už jsme se do zápasu nedokázali vrátit. Chomutov byl lepší a vyhrál zaslouženě."

Aleš Totter (Chomutov): „Jsme rádi za první vítězství za tři body. Začali jsme nejaktivněji z dosavadních tří barážových utkání. Pomohl nám první gól a pak už jsme měli nad zápasem mírnou kontrolu. Hráli jsme disciplinovaně, byli jsme živější a lépe jsme kombinovali."