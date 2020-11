Tak konečně. Sice bez diváků, ale v co nejkratším možném termínu by se opět měla rozběhnout hokejová Tipsport extraliga. Pokud všechno schválí státní autority, Madeta Motor by měl v sobotu hostit Karlovy Vary (17). „Jsem rádi, že se zase začne trénovat a hlavně hrát,“ ocenil i generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

Stanislav Bednařík | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Trénovat v uzavřených prostorech mohou profesionální sportovci dle vládního nařízení od půlnoci z úterý na středu. Pro Jihočechy to znamená, že opět budou moci vyjet na led v Budvar aréně. „Těšíme se na to moc. Neznamená to ale, že bychom šli hned v půlnoci, kdy to máme povolené,“ směje se Bednařík. „Trénink bude klasicky dopoledne, jak byli hráči zvyklí,“ dodá.