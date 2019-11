Do domácí branky se opět postavil Strmeň, jinak byla sestavě stejná jako naposledy v Přerově. Svou domácí premiéru si tak odkroutil americký bek Allen. V dresu hostí se objevili také dva bývalí českobudějovičtí hráči Žovinec a J. Doktor.

V netradičním odpoledním čase zvládli Jihočeši vstup do zápasu na jedničku a už v 6. min. vedli 2:0. Nejprve zakončil přečíslení dva na jednoho po přihrávce Christova Venkrbec a krátce po něm skóroval po vydařené individuální akci Holec. Hostující střídačka reagovala střídáním brankářů. Mladíka Pavláta nahradil ještě mladší Altrichter.

Jenže po pouhých třech minutách bylo vyrovnáno. Stačilo, aby domácí celek propadl při vlastní přesilovce v útočném pásmu a po rychlém brejku Llewellyn snížil na 2:1. Vyrovnat mohl po hrubici Suchánka v rozehrávce Černý, ale nastřelil ještě jen břevno Strmeňovy klece. V přesilovce pět na tři pak už tvrdou ranou přece jen srovnal skóre Klíma.

Domácí celek se dostal do hlubokého útlumu a třetí ránu mu zasadil pouhých dvacet vteřin před první sirénou svým druhým gólem Llewellyn.

„Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu a kontrolovali jsme hru. Po dvou našich hezkých gólech ale zafungovalo nedáš – dostaneš a Chomutov se vrátil do zápasu. Je to škoda, zápas jsme měli výborně rozehraný. Ale věřím, že kluci zápas ještě otočí,“ konstatoval po první třetině obránce Motoru René Vydarený.

V domácí kabině zřejmě proběhla pořádná bouřka, protože do druhé části vtrhl jako uragán. Novák nastřelil tyč, Veselý své sólo ještě neproměnil, ale ve 25. min. už bylo vyrovnáno. Po chytré přihrávce Venkrbce se sám před Altrichterem prosadil Christov.

Rozjetý Motor nešlo zastavit a v polovině zápasu už zase vedl. M. Novák krásně našel mezi kruhy Kloze, na jehož švih Altrichter nestačil zareagovat. „Po zásluze se nám podařilo zápas zase otočit zpátky. Věřím, teď už to nepustíme,“ chválil Vydarený své spoluhráče po druhé třetině.

Také v závěrečné třetině byli aktivnější Jihočeši a zaslouženě se také dočkali pojišťovacího pátého gólu. Do horního růžku se krásně trefil Veselý – 5:3.

Tím bylo prakticky rozhodnuto. Domácí měli navrch bruslařsky i herně, hosté už naopak očividně neměli sílu na zvrat. A když už se Llewellyn spíše náhodně dostal do šance, podržel své spoluhráče Strmeň.

Domácí kapitán Pýcha ještě v závěru zápasu nastřelil tyč a pak to hosté zkusili při dost problematickém vyloučení Doležala v šesti bez brankáře. Gól ale nedali a naopak sami inkasovali. Kotouč do prázdné branky dovezl Venkrbec. V samotném závěru pak ještě hostující Klíma upravil na konečných 6:4, ale na domácí výhře to nic změnit nemohlo

Branky a nahrávky: 3. Venkrbec (Christov, Holec), 6. Holec (R. Přikryl, Karabáček), 25. Christov (Venkrbec), 31. Kloz (M. Novák, Beránek), 45. J. Veselý, 58. Venkrbec – 8. Llewellyn, 9. 11. L. Klíma (Rudovský, J. Černý), 20. Llewellyn (Žovinec, Stloukal), 58. L. Klíma (Suchý). Vyloučení: 4:2, využití: 1:1, v oslabení: 1:1. Rozhodčí: Kostourek, Šindel – Kreuzer, Polonyi. Diváci: 6009.

ČEZ Motor: Strmeň – Plášil, Pýcha, Suchánek, Allen, Lytvynov, Pavel – Zd. Doležal, R. Přikryl, Babka – Endál, Kloz, M. Novák – J. Veselý, Prokeš, Karabáček Holec, Venkrbec, Christov – Beránek. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Pro diváky to byl bezpochyby atraktivní zápas, nám trenérům už se to tak líbit nemohlo. Měli jsme výborný start, vedli jsme 2:0, ale nechali jsme soupeře do utkání vrátit. S ofenzivou jsme tentokrát mohli být spokojeni, s defenzivou vůbec. Byl to úplně jiný Chomutov, než jaký proti nám hrál v první utkání. Jsme rádi za tři body."

Petr Martínek (Chomutov): "Špatně jsme do utkání vstoupili. Se zbytečně velkým respektem. Povedlo se nám skóre otočit, ale ve druhé třetině domácí přidali a potrestali dvě naše chyby. Ve třetí třetině jsme to zkusili, ale dlouhodobě se trápíme v koncovce. Divákům se takový zápas musel líbit."