Situace v tabulce hovoří jasně. Pokud se Vimperští ještě chtějí poprat o osmu příčku, musejí nad Veselím vyhrát za tři body a zvládnout pak i následující dva zápasy. „Milevsko překvapivě vyhrálo ve Strakonicích a je před námi. My sice nezahráli v Radomyšli špatně, ale máme jalovou koncovku, a tak porážka 1:6 vypadá hrůzostrašně,“ komentoval poslední zápas trenér Pavel Předota.

Veselí nad Lužnicí ještě může zabojovat o šestou, případně i pátou příčku tabulky a jistotu play off již má. Může tedy hrát ve Vimperku v klidu. „Co se rodí těžce, většinou obře dopadne,“ hodnotil situaci Vimperka před pár týdny trenér Předota s tím, že v postup do play off stále věří. Otázka však je, zda se někteří zranění hráči z předchozích zápasů dokáží vrátit zpět na led.