Čelo Malé hokejové ligy amatérů se vzácně vyrovnává, stále je o co hrát

HC Prachatice - HC Budilov 4:4 (1:2,2:1,1:1). 11:02 Zbyněk Benč (Martin Kutlák), 20:34 Jan Pinter (Ondřej Mrázek), 22:29 Petr Vodička ml. (Václav Hervert), 44:10 František Vávra (Václav Hervert) - 0:24 David Herc (František Doule), 5:06 David Herc (Dominik Starý), 26:09 Zdeněk Chval (František Doule), 42:11 David Herc (Martin Černý, Martin Hodboď).

HC Zdíkov - Hockey Zálezly 5:4 (1:0,3:2,1:2). 8:16 Petr Had (Martin Zábranský), 16:36 Vladislav Kačmar (Jakub Závora), 19:56 Petr Had (Viktor Staněk), 23:19 Jan Kačmar (Martin Zábranský), 37:25 Petr Had (Richard Demjanenko) - 15:58 Tomáš Halabud (Pavel Beránek), 26:03 Miroslav Podlešák (Tomáš Halabud), 44:00 Lukáš Šána (Jaroslav Kotál), 44:55 Tomáš Halabud (Jaroslav Koubek).

HC Šumavští Vlci - HP Vimperk 1:14 (1:3,0:3,0:8). 4:47 Tomáš Friedek - 3:09 David Šindler (Jakub Frajkor), 6:46 Jakub Hodonický (Petr Kurz), 12:01 David Šindler (Jakub Frajkor), 21:30 Radim Kübelbeck (Hubert Voldřich, Petr Kurz), 21:48 Radim Kübelbeck (Petr Kurz, Hubert Voldřich), 23:18 Pavel Bušek (Petr Kurz, Hubert Voldřich), 32:18 Petr Kurz (Pavel Bušek, Jakub Hodonický), 32:36 Petr Křešnička (Jakub Frajkor, David Šindler), 32:57 David Šindler (Radim Kübelbeck, Hubert Voldřich), 34:42 Petr Kurz (Hubert Voldřich, Jakub Hodonický), 35:03 Radim Kübelbeck, 38:58 Tomáš Trojka (František Mádl), 39:11 Ladislav Hána (Pavel Bušek, Petr Kurz), 39:46 Petr Kurz (Ladislav Hána).

Aktuální tabulka:

1. HC Budilov 5 3 2 0 31:17 8

2. HC Prachatice 4 3 1 0 22:9 7

3. HP Vimperk 4 3 0 1 40:9 6

4. HC Zdíkov 4 2 2 0 15:13 6

5. Hocke Zalezly 5 1 0 4 19:40 2

6. HC Čkyně 4 0 1 3 11:26 1

7. Šumavští Vlci 4 0 0 4 9:33 0

Program 6. kola (4. února): 14.00 HC Čkyně - Hockey Zálezly, 16.00 HC Prachatice - HP Vimperk. 18.00 HC Zdíkov - Šumavští Vlci.