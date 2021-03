Jaká byla z vašeho pohledu právě skončená sezona?

Špatná, nepovedená, nejhorší jakou jsme zažili. A to z mnoha úhlů pohledu. Začnu sportovním. Soutěž jsme špatně začali, špatně v ní pokračovali a ještě hůř ji i skončili. Mužstvo za celý rok neudělalo žádný výkonnostní posun. Třiatřicet získaných bodů, to je ostuda. Prohráli jsme strašně moc utkání o gól a ztráceli jsme je v jejich závěrech. Neměli jsme ani výsledky, často ani koukatelný projev.

To je sportovní úhel pohledu. Můžete zmínit i ty další?

Covid. V přípravném období jsme dvakrát spadli do karantény. A přestože hráči říkali, že měli většinou téměř bezpříznakový průběh, tak postupem času jsem se dozvídal, že když se vrátili do tréninku, tak měli obtíže. Hlavně problémy s dýcháním. Zdaleka ne všichni byli hned v kondici a trvalo jim, než se do ní dostali. A další věc je ekonomický průšvih. Jako každoročně jsme loni v únoru měli připravený rozpočet na další sezonu, nejinak je tomu i letos. Opravdu jsme nepočítali s tím, že nám může vypadnout tak zásadní příjem, jakým je třicet milionů ze vstupného. Naprosto drtivá většina kádru a celý trenérský tým byl podepsaný do poloviny března. A pak se začaly dít věci a stále se dějí.

Další věc byla, že jste prakticky celou sezonu odehráli bez diváků v hledišti. Uměl jste si někdy v životě představit, že se něco takového může stát?

To jsem zažil jenom při tréninku. V utkání nikdy. I když jsem hrál okresní přebor na Hluboké, tak v hledišti bylo více diváků než na letošní extralize. To bylo hrozné a hráčům jistě chyběla podpora fanoušků. Ale za minulou sezonou děláme tlustou čáru. Soustředíme se na tu další, která přijde.

Pojďme přece jen ještě k právě skončené sezoně. Po sportovní stránce jste propadli. Berete zpětně jako správné dát šanci hráčům, kteří extraligu vybojovali, ale výkonnostně na ni pak třeba nestačili?

S rozhodnutím dát šanci hrát extraligu kádru, který válcoval Chance ligu, jsem souhlasil. Ještě v polovině prosince naši trenéři říkali i do médií, že náš kádr doplněný o top brankáře, který si extraligu vybojoval, má na to, aby byl do desátého místa. Možná nám chyběly další posily, možná něco jiného. Zápasů, ve kterých jsme hráli více než vyrovnané partie a ztráceli je ve třetích třetinách, bylo strašně moc. Zcela určitě to nebylo jenom o hráčích a kvalitě kádru.

Byla tedy chyba také v trenérech?

Samozřejmě také, mimo mnoho dalšího. Oni rozhodují o herním plánu, taktice. Jestli s ohledem na konečný výsledek považuji něco za chybu ve svém manažerském rozhodování v letošní sezoně, tak že jsme neodvolali trenéry. Diskusí na toto téma jsem měl s kolegy z vedení mnoho.

Chcete tím říct, že kádr měl dostačující kvalitu a problém mohl být v trenérech?

Dostačující kvalitu na co? Na účast v předkole play off? To si myslím, že ano. Dnes už se nedozvíme, zda-li by jiní trenéři dokázali s kádrem pracovat lépe. Jestli skutečně výkony týmu byly na hranici možností, nebo nebyly. O tom můžeme pouze sáhodlouze diskutovat. To je mimochodem na sportu také krásné. Osobně jsem přesvědčený, že mužstvo nehrálo na hranici svých možností a mnoho hráčů se tak i vyjádřilo při výstupních pohovorech.

Proč jste tedy trenéry Prospala s Totterem neodvolali?

Už jsem to říkal, nesčetněkrát jsme to zvažovali. Na konci října, v listopadu, v prosinci a naposledy na začátku ledna. Proč jsme to tedy neudělali? Jednak by nás trenérská výměna stála peníze, které jsme neměli a ani dnes ještě nevíme, jak ekonomicky sezona dopadne. Proto jsme nechtěli náklady neuváženě navyšovat. Dále jsme neměli v rukávu trenéra, o kterém bychom byli přesvědčeni, že může s kádrem udělat lepší práci, než byla odvedena dosud. Navíc jsme poučeni z minulosti, kdy jsme někdy nebyli dostatečně trpěliví a trenéři nedostali dostatečný prostor, aby mohli zlepšit výkony týmu. Venca Prospal pracoval dva roky a náš tým podával výborné výkony. První ligu doslova válcoval. Tak jsme jednoduše také věřili, že se to zlomí a přijdou výhry. A to i s ohledem na to, jak zásadně byla karanténami negativně ovlivněna příprava a tím i vstup do soutěže. Věřili tomu i sami trenéři. Nezapomněli jsme, jakou jsme měli minulou sezonu. Když jsme si dali dohromady, že nemáme vhodného kandidáta, bude nás to stát peníze, trenérský tým tady odvedl v předchozím období velmi dobrou práci a příprava byla zásadně ovlivněna, tak nám z toho ve finále vyšlo, že je víc důvodů trenéry podržet než odvolat.

Sehrál roli také fakt, že Václav Prospal měl po sezoně stejně u týmu skončit?

Ano. Prakticky okamžitě po Vencově prosincovém veřejném oznámení, že po sezoně končí, jsme se dohodli s Jardou Modrým, že mužstvo převezme od příští sezony jako hlavní trenér. I když podrobnosti jsme řešili možná dalších osm týdnů. Nebylo ale kam spěchat, jednalo se zejména o skladbu základního trenérského týmu, tedy nejbližší asistenty. Kohokoliv bychom v tom momentu angažovali, tak by to bylo jenom na chvíli. Nepřišlo nám korektní, abychom sem někoho lanařili na pár týdnů, a pak mu na konci sezony třeba řekli: nebylo to špatné, ale nechceme tě.

Trenér Prospal se po sezoně vyjádřil, že měl po vás jako po vedení klubu agresivněji požadovat posílení kádru. Měl jste podobný názor a byly by na případné posily vůbec finance?

Sílu kádru před a v průběhu sezony trenéři odhadovali do desátého místa, což by mě uspokojilo a asi nejenom mě. A takové umístění by i plus minus odpovídalo vynaloženým prostředkům na kádr. Rozhodně náš tým nebyl nejlevnější v soutěži, a to nezohledňuji procentuální snížení odměn hráčů v našem a ostatních klubech. Takové mám informace posbírané od manažerů jiných klubů. Ale proč nechtít být co nejlepší a vyhrávat každé utkání, posílit kádr. To jistě chceme. Nemůžete se ale chovat nezodpovědně ke klubu. Pokud máte v kase ne prázdno, ale díru, a ještě ani netušíte jak velikou, nemůžete se chtít vážně bavit se o nákupech. Přesto jsme s Vencou diskutovali celou řadu hráčů. Bohužel opakovaně trenéři slyšeli, že nemáme peníze, můžeme ale případně trejdovat. Vyšel až trejd Alderson za Allena, i když nevím, zda lze psát o tom, že vyšel. Alderson se v průběhu sezóny objevil v nabídce asi už potřetí a vždy ho Venca chtěl. V lednu jsme našli způsob, jak sem žádaného střelce přivést. Ale hlavně v okamžiku, kdy jsme byli okolnostmi donuceni požádat hráče a všechny pracovníky klubu o snížení jejich odměn, tak si přece nemůžeme dovolit vodit posily a platit je z peněz, které jsme vyndali z kapes našich hráčů a ostatních zaměstnanců. Tak se přece nejde chovat. Takže jakákoliv větší agresivita by rozhodně k posílení kádru nevedla.

K nějakým změnám v kádru ale přece jen došlo.

Také bych řekl a vzhledem k okolnostem byl pohyb v kádru i tak dost velký. Vždyť od poloviny prosince do konce přestupního období se v kabině objevila celá řada nových hráčů: Forman, na jehož možnost angažování jsme si otevřeli cestu uvolněním Allena na měsíc do Mladé Boleslavi, Ville, který si chtěl vybojovat smlouvu na příští sezónu a byl u nás bez přehánění za stravu a ubytování. Dále juniorští reprezentanti Toman, jenž se bezpochyby ukázal jako jeden z našich nejlepších útočníků, Kubíček a Pavel Novák. Přišel obránce Štencel, smyslem jehož angažování byla možnost, aby si svými výkony řekl o smlouvu na novou sezónu. Navíc letos se na hráčském trhu nic moc zásadního nedělo. A i kdyby se dělo, tak jsme prostě neměli kde brát. Už když jsem poskytoval svůj první rozhovor pro média v roce 2013, tak článek měl titulek ve smyslu, že budeme hrát to, na co budeme mít peníze. Jinými slovy klub nechceme zadlužovat. Klub je na prvním místě, jeho ekonomické zdraví, ne osobní ambice a ego.

Na klíčový post gólmana jste přivedli Marka Čiliaka, jeho výkony ale byly hodně špatné. Splnil vaše očekávání?

Nesplnil. Na tom se shodneme všichni. I sám Marek. Nemyslím si ale, že by to bylo jenom tím, že zapomněl chytat. Sešla se celá řada okolností. Důvěra trenérů, atmosféra v kabině, způsob, jakým tým hrál směrem dozadu, jak obránci čistili předbrankový prostor a další. Důvodů je jistě celá řada, nejenom Marek jako takový.

Když se přesuneme k sezoně nadcházející. V jaké ekonomické situaci se klub aktuálně nachází a kolik zhruba procent majitelů permanentních karet se rozhodlo přenechat Motoru své peníze za letošní sezonu?

Třicetimilionovou díru v rozpočtu, která nám vznikla, částečně sanovala dotací dvanáct a půl milionu korun vláda. Něco jsme ušetřili na nákladech, zejména snížením odměn. Nyní netrpělivě čekáme, kolik majitelů permanentních vstupenek a našich skvělých fanoušků bude chtít vrátit peníze, nebo je ponechá klubu. K dnešnímu dni se situace vyvíjí povzbudivě, ale výsledná čísla budeme mít až na konci dubna. Do této doby mají permanentkáři možnost požádat si o vrácení peněz. Zatím je to zhruba padesát pět ku čtyřiceti pěti ve prospěch klubu. Takový výsledek by nám zajistil bez vážného finančního problému tuto sezonu ukončit. Navíc je již vybráno více než dvě stě tisíc korun za prodej speciální edice klubových odznaků. Už nyní chci fanouškům moc poděkovat, jak se k našemu Motoru staví.

Příští sezona tedy bude?

Bude.

Hlavním trenérem bude Jaroslav Modrý. Proč zrovna on?

Od léta víme, že Venca Prospal bude po sezoně končit, tak jsme se připravovali. S Jardou jsme byli domluveni velmi rychle. I tak jsme ale nechali oznámení nových trenérů fanouškům až po skončení sezony. Jarda Modrý byl naším klubem v minulosti osloven už dvakrát. Z rodinných důvodů vždy odmítl. Takže do třetice… Na jeho jménu jsme se shodli prakticky okamžitě, je to výborný chlap. A co přinese? Jistě správnou kulturu a skvělé pracovní návyky. No a věříme, že i atraktivní hokej, dobrou defenzivu a uspokojivé výsledky.

Modrého asistentem bude Patrik Martinec. Co všechno bude v jeho náplni práce?

Bude Jardovou oporou v kabině jako zkušený trenér, ale zároveň bude pracovat na poli vyhledávání hráčů. Tato pozice u nás nebyla jasně vymezena, tak aby nebyly nějaké pochybnosti. Navíc bude pracovat s Akademií Českého hokeje.

Jak jste na Martince přišli?

Měli jsme pohovory s celou řadou trenérů, někteří se hlásili i sami, a to jak na pozici hlavního trenéra, ale i asistenta s nějakým přesahem do sportovního managementu. Mimochodem, takový pohovor trvá tři až čtyři hodiny a ani Jarda Modrý mu neunikl. Oslovili nás jeho agenti, jestli bychom neměli zájem. Ze strany vedení se Patrik stal okamžitě hlavním favoritem. Pracovitý, zkušený a sympatický borec. Podobnou roli vykonával několik sezon ve Spartě, kde byl sportovním ředitelem a asistentem trenéra. Poslední slovo ovšem při výběru svých asistentů, ale i stavbě kádru, má hlavní trenér Jarda Modrý. Takže Patrik a Roman.

Druhý asistent Roman Fousek bude plnit českobudějovickou stopu v realizačním týmu?

Dá se to tak říct. Roman je pracovitý a energický kluk, který je v Motoru už několik let. Jarda Modrý se rozhodl pro model se dvěma asistenty. Požádal jsem ho, aby druhým asistentem byl pokud možno někdo z domácích. Aby fungovalo, že u nás v klubu vychováváme nejen hráče pro A tým, ale i trenéry. Roman zná místní podmínky a oběma trenérům, kteří přicházejí ze světa, navíc pomůže zorientovat se v novém prostředí.

O hráčském kádru se prakticky nemůže mluvit až do třicátého dubna, kdy hokejistům končí smlouvy. Proč tomu tak je?

To je dané řády. Žádný hráč nesmí mít současně podepsané dvě smlouvy. Kontrakty končí většinou třicátého dubna a do té doby nemohou hráči jiné podepisovat. Dokud není smlouva podepsána a zaregistrovaná na svazu, tak není platná. Osm let dodržujeme zásadu zveřejňovat pouze hráče, kteří mají s klubem uzavřenou platnou smlouvu. Proto se nám stává, že o celé řadě hráčů je veřejnost neoficiálně informována dříve než dokončíme administrativu a můžeme příchod hráče oznámit.

O konkrétních posilách se tedy bavit nemůžeme. Ale jak zhruba bude vypadat kádr na příští sezonu?

Intenzivně to řešíme od přelomu roku s celým novým sportovním úsekem, i když je to komplikované. Jeden trenér je v Americe a druhý v Asii. Právě skončená sezona nám ukázala, že v důležitých zápasech, kdy jsme potřebovali dát gól, tak jsme neměli nikoho, na koho by se dalo spolehnout, že ho dá. Ve druhé polovině sezony se začalo dařit Zdeňku Doležalovi, ale k lepším výsledkům už nám to nepomohlo. Koncept pro skladbu týmu pro příští ročník je tak jasný: hledáme rozdílové hráče. V tuto chvíli nevíme, na kolik takových budeme mít peníze. Ale snažíme se a řekl bych, že se nám to vcelku daří.

Na veřejnost prosáklo, že kapitán týmu Pavel Pýcha by měl odejít do Mladé Boleslavi a Zdeněk Doležal do Sparty Praha. Považujete za selhání, že vám odejdou dva nejlepší hráči mužstva?

Je to špatně a mrzí mě to. Nemyslím si ale, že je to selhání. Ani jeden ze jmenovaných hráčů v Budějovicích nepodepsal nabízenou smlouvu. To mohu říct. Oba, a Čenda Pýcha zejména, dostali od klubu velmi dobrou nabídku. Na začátku prosince jsem osobně jednal s Čendovým agentem Jirkou Hamalem a shodli jsme se, že nejlepším řešením je pro něj pokračovat alespoň ještě jednu sezonu v Motoru, aby potvrdil výbornou výkonnost i další rok, a pak se třeba vydal do světa. Roli v týmu má takovou, že lepší mít nikde nemůže. Nový hlavní trenér je bývalý skvělý obránce s obrovskými hráčskými zkušenostmi z NHL. Finanční nabídka byla víc než konkurenceschopná. Je Budějčák, kapitán týmu, klub ho podržel a dal mu prostor k růstu. Přesto to dopadlo jiným způsobem. Stane se. Proč, to už je dotaz na někoho jiného. Udělali jsme, co bylo nutné. Nikoho ale prosit nebudeme. Čenda se rozhodl jít jinou cestou a na to má právo. S Ďolíkem je to jiný příběh. Pokud se potvrdí spekulace, pak to půjde zkusit do klubu svého srdce. To se dá pochopit.

Kdy mužstvo zahájí letní přípravu?

Část hráčů, která ze současného kádru bude pokračovat, bude mít od dubna individuální tréninkový plán s kondičním koučem Tomášem Cibulkou. Od třetího května by měla začít společná letní příprava. Ta by měla sestávat ze dvou čtyřtýdenních bloků a někde zhruba ve třetím týdnu července by se mělo jít na led.