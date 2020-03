První zápasy semifinále se hrají v pátek večer na ledech po základní části lépe postavených týmů v tabulce. Radomyšl tak přivítá na svém ledě Soběslav, Strakoničtí vyrazí do Pelhřimova. V neděli si soupeři vymění pořadatelství.

Na Strakonické čeká velká výzva. Pelhřimov byl v základní části soutěže suverénní a vyhrál i oba zápasy nad Strakonicemi (7:4 a 6:4). Ve čtvrtfinále přešel přes osmé Milevsko. Strakoničtí však již ve čtvrtfinále prokázali, že jsou na play off dobře připraveni a přešli přes Český Krumlov, se kterým v základní části také dvakrát prohráli. „Play off je zase úplně jiná soutěž. Všechno, co se událo v základní části, se maže. Když dokázalo Pelhřimov potrápit Milevsko, proč bychom nemohli my. Je to pro nás výzva a těšíme se. Kluci ve čtvrtfinále ukázali, že na to mají,“ burcuje tým před semifinále strakonický trenér Martin Všetečka.

Radomyšl hostí na svém ledě v Písku Soběslav. Oba zápasy v základní části vyhráli hokejisté Radomyšle. Musejí se však mít na pozoru, semifinále play off bude již o něčem jiném. Soběslav zlomila čtvrtfinálovou sérii s Humpolcem, kterému doma nastřílela devět branek a nyní ve středu v rozhodujícím utkání na jeho ledě gólů sedm. V každém případě se dá čekat výborný hokej. „Nám je jedno, na koho v semifinále půjdeme, zda to bude Humpolec, nebo Soběslav. Mezi čtyřmi se již nedá vybírat,“ komentoval vývoj čtvrtfinále hned po postupu Radomyšle trenér týmu David Míka. „My půjdeme do semifinále s klidnou hlavou, kluci jsou ta tom výborně herně i psychicky a chceme si to užít. Když chceme do finále, musíme uspět. A pokud bychom se tam dostali a zahráli si se Strakonicemi, o to zajímavější by to bylo,“ doplnil David Míka.