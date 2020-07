Jaké jsou vaše první dojmy po necelém úvodním týdnu tréninků v novém klubu?

Dojmy mám velice dobré. Makáme a vypadá to slušně.

Na úvod přípravy hrajete mezi sebou tréninkové zápasy, což asi nebývá ve většině klubů zrovna obvyklé.

Je to pro mě změna. Je fakt, že jsem to ještě nikde jinde nezažil. Zápasy se hrávaly, ale nikdy to nebylo takhle v rámci tréninkového kempu.

Vás gólmanů se to asi tolik netýká, ale cítíte u vašich spoluhráčů v poli, že je jich v tréninkovém kempu opravdu hodně a perou se o své místo v kádru?

Je vidět, že všichni bojují o svůj flek. Kdyby se hrálo normálně na tréninku, tak to vypadá trošku jinak. Takhle je na ledě i dost emocí a je vidět, že se všichni snaží.

Gólmani jste s Janem Strmeněm dva a s vámi ještě junior Marek Dvořák. Vás se boj o místo v týmu zase až tak netýká?

Z tohohle pohledu jsme v pohodě. S Honzou Strmeněm proti sobě stojíme v brance. Lehce se popichujeme, ale to je všechno.

Znali jste se už předtím, než jste přišel do Motoru?

Spíše jen od vidění, když jsme proti sobě hráli ještě v juniorce. Když jsem odcházel z Brna, tak on tam zrovna přišel. Ale nějak blíže jsme se neznali. Teď to doženeme a jsem přesvědčený, že nám to bude klapat.

Jan Strmeň je pro svou povahu ideální kolega do brankářské dvojice?

Honza je super parťák. Bezvadný chlap, což je strašně důležité.

Máte tři děti. Jak nesla stěhování z Brna do Budějovic vaše rodina?

Rodina si to tady užívá. Je to příjemná změna prostředí. Dětem i manželce se tady moc líbí. Jsme až překvapeni, jak jsou Budějovice hezké.

Ale obě větší děti přišly o své kamarády z předcházejícího působiště. To vám třeba nevyčítaly?

Myslím, že to zvládají dobře a kamarády už si tady našly. Chodí na tenis a na hokej. Brzy se rozběhne škola, takže to pro ně nebude velký problém.

Už jste byli na Černé věži a na zámku Hluboká?

Město už jsme obešli celé, na Hluboké a v České Krumlově jsme byli také. Poznáváme město a okolí. Je tady moc hezky.

V Brně jste strávil dohromady patnáct let. Bylo těžké Kometu opustit?

Takhle jsme se domluvili. Kometa se rozhodla, že bude stavět na Karlu Vejmelkovi. Na mě tak vyšlo, že půjdu pryč. Vzal jsem to tak, jak to je. A hlavně jsem rád, že jsem tady v Budějovicích.

Kvůli koronaviru se v minulé sezoně neodehrálo extraligové play off. Chybělo vám, abyste se v Brně mohl poprat o post jedničky i případnou další smlouvu?

Určitě to sehrálo roli. Konec základní části jsem odchytal já a měl jsem jít do play off jako jednička. Ale play off se nehrálo, takhle se to rozhodlo a tak to prostě je. Znovu však musím zopakovat, že jsem rád v Budějovicích. Mám před sebou další výzvu a těším se na ni.

V Motoru jste podepsal tříletou smlouvu. Byl dlouhodobější kontrakt vaším přáním?

Jasně. Nechtěl jsem jít někam na rok a pak zase někam jinam. Už kvůli dětem by to nebylo dobré. Takhle tady budeme tři roky všichni společně, což je pro mě důležité. Je to lepší, než podepisovat smlouvu jen na rok.

V Budějovicích jste v minulosti jednou nastoupil v první lize za Třebíč. Vybavil se vám tento zápas, když se vám vedení Motoru ozvalo?

Je fakt, že to bylo jedinkrát, kdy jsem v Budějovicích byl. Tehdy jsme vyhráli 2:1. Motor hrozně tlačil a zachytal jsem si pořádně (úsměv).

Gólmany má v klubu na starosti Stanislav Hrubec. Potřebujete ve třiceti letech ještě opravovat svůj styl, nebo ho berete spíše jako takového mentora?

Na spolupráci se Standou se těším. Má věci, které mě mohou posunout zase dál. Určitě mi má co dát. Jsem rád, že je tady.

Jaká je podle vás síla vašeho týmu a kde by se mohl v extralize pohybovat?

Uvidíme, jak se nakonec mužstvo poskládá. Hodně napoví už pohárová soutěž, kterou budeme hrát v létě. Budeme chtít hrát rychlý a útočný hokej. S tím bychom v extralize mohli uspět.

Česká Generali Cup je novinkou letošní přípravy. Je to podle vás lepší než klasické přátelské zápasy?

Býval jsem zvyklý, že jsme v přípravě hrávali spíše proti zahraničním soupeřům. Tohle je změna, že se už v přípravě vzájemně otestujeme s extraligovými celky. Vždycky je lepší, když je o co hrát. Rozhodně každý zápas budeme chtít vyhrát.

Do Budějovic jste šel také kvůli výborným fanouškům. Vnímáte zhoršující se situaci ohledně koronaviru a umíte si představit, že by se hrálo před menšími návštěvami, nebo dokonce bez diváků?

Bez diváků by to bylo hrozné. Uvidíme, jak to celé dopadne. Zatím to neřeším a dávám si na sebe pozor.