Hosté bez zraněného obránce Šenkeříka a také dalšího beka Allena, jenž se rozhodl ukončit kariéru, tahali od začátku za kratší konec. V úvodním dějství prokázali domácí Oceláři větší hokejovou kvalitu a dvakrát obranu hostí doslova rozebrali.

Poprvé byl na konci třinecké akce po individuální chyběl Štencla kanonýr Růžička, podruhé zakončoval už do prázdné branky Chmielewski. Motor poctivě makal, vytvořil si také nějaké šance, ale v koncovce za soupeřem zaostával.

Ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Hosté se maximálně šlapali, ale soupeř byl lepší. Po Nestrašilově nahození a Hrachovinově pohotovém zákroku skončil kotouč na tyči jeho klece.

Jihočeši poctivě dřeli, ale ve hře dopředu se prosazovali jen velice těžko. Vrátit je do zápasu mohl Vondrka, leč zblízka Mazance nepropálil. Na druhé straně naštěstí neuspěl v ještě lepší pozici Dravecký proti Hrachovinovi. Převaha Ocelářů byla více než citelná. Nejlépe o tom svědčí i poměr střel na branku 12:3 v prostřední části hry. Hosté zůstávali ve hře jen díky výbornému nevysokému gólmanovi a jeho jistým zákrokům.

Do závěrečné třetiny českobudějovická střídačka zamíchala útočnými formacemi a z týmů čišelo velké odhodlání ještě se zápasem něco udělat. Brzy ale přišla třetí rána. Marinčinovo nahození tečoval Daňo a Hrachovina přes clonu hráčů reagovat nemohl – 3:0.

Tím byly karty definitivně rozdány. A přestože to hosté nezabalili, inkasovali ještě další gól. V přesilovce mířil přesně k tyči Hrňa.

Tím byl gólový účet duelu vyčerpán. Motor utrpěl krutou porážku, která ale odpovídala dění na ledě.

Branky a nahrávky: 5. M. Růžička (A. Nestrašil), 10. Chmielewski (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 42. Daňo (Marinčin, Marcinko), 46. Hrňa (M. Doudera, Martin Růžička). Vyloučení: 5:3, využití: 1:0. Rozhodčí: Šír, Kubičík – Gergely, Hlavatý. Diváci: 2619.

Třinec: M. Mazanec – Kundrátek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička, P. Vrána, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký. Trenéři Varaďa a Zadina.

Motor: Hrachovina – Bučko, Piskáček, Vráblík, Bindulis, Slováček, Štich, Štencel – Gulaš, Pech, J. Ondráček – Karabáček, D. Voženílek, Venkrbec – Vondrka, M. Hanzl, M. Beránek – Valský, Toman, Abdul. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Hlasy trenérů - Václav Varaďa (Třinec): "Vstoupili jsme do utkání velmi dobře, měli jsme dobrý pohyb. Soupeř měl v první třetině nějaké šance, hlavně z přečíslení. Podařilo se nám vstřelit dva góly a myslím, že ve druhé třetině už jsme byli lepší týmem, jen jsme nedokázali vstřelit gól. Třetí branka padla až ve třetí třetině, dala nám klid a už jsme to uhráli zkušeně, moc šancí tam soupeř neměl. Hráli jsme dnes solidně i do obrany, děkuju hráčům za výkon."

Jaroslav Modrý (Motor): "Prohráli jsme 0:4, třinecký tým nás přehrál ve všech aspektech. Musíme si uvědomit, že byli v situaci, kdy prohráli čtyři zápasy za sebou. Jejich detaily hry a obětování pro vítězství bylo větší než to naše."