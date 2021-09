„Do druhé třetiny jsme vstoupili dobře, vytvářeli jsme si šance a přidali třetí krásný gól typickou přesilovkou střelou Milana Gulaše. Ale při našem špatném střídání se prosadili hosté, přidali slepený druhý gól a dostali se na koně. Završila to třetí branka v přesilovce. Teď se ukáže síla našeho týmu. Jsme lepší a věřím, že dokážeme strhnout vítězství na naši stranu,“ uvedl Šenkeřík po druhé třetině.

„Ze začátku byla hra hodně rozkouskovaná řadou přerušení. Dobře jsme ubránili první přesilovku soupeře a pak jsme začali mít navrch. Po skvěle sehrané přesilovce jsme šli do vedení a díky prvnímu gólu jsme se vezli na vlně, ze které vyplynula i krásná druhá branka,“ zhodnotil průběh úvodního dějství obránce Petr Šenkeřík, jenž je zatím vinou zranění ramena stále mimo hru.

Domácí nasadili sestavu, která by mohla vyjet k prvnímu letošnímu mistrovskému duelu. Mimo hru je momentálně pouze zraněný obránce Šenkeřík.

Obránce Jan Piskáček jde do hry. Hokejisté Motoru odehráli poslední přípravný zápas s Lincem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

