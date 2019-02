Zlín – Postoupit se svým novým týmem do extraligy. S takovou vizí přichází na jih Čech nový trenér hokejistů ČEZ Motoru Antonín Stavjaňa (53 let). Mužstvo převezme poprvé v pondělí, kdy bude zahájena letní příprava.

Antonín Stavjaňa | Foto: Deník/ Jan Čech

Jak probíhala cesta k podpisu smlouvy s Motorem?

Už před časem mě v průběhu sezony zkontaktoval provozní ředitel Motoru Petr Sailer. Bylo to ale spíše jen takové oťukávání. Až poslední měsíc to bylo intenzivnější. Začali jsme se bavit o kádru a získával jsem podrobnější informace.



Poslední čtyři roky jste strávil v Nitře. Měl jste už před sezonou jasno, že po jejím skončení chcete zamířit jinam?

Před sezonou bylo několik verzí. Měl jsem nějaké nabídky. Se šéfem hokeje v Nitře Miroslavem Kováčikem mám ale korektní vztah. Ještě pode mnou hrával. Domluvili jsme se, že sezonu kompletně dokončím. Současně jsem mu ale vysvětlil, že po čtyřech letech už jsem trochu opotřebovaný a potřebuji změnit vzduch. Cítil jsem, že změna už je potřeba.



S Nitrou jste se loučil mistrovským titulem. Byl to pro klub historický úspěch?

Ano. Pro Nitru se jednalo o vůbec první titul v historii klubu. Klub v minulosti nepatřil přímo mezi slovenskou špičku. Až v posledních sezonách se nám to podařilo vyšpičkovat. Pokaždé jsme získali medaili a letos jsme to završili titulem. Finále s Banskou Bystricí jsme rozhodli až v desáté sérii penaltového rozstřelu. Bylo to hodně dramatické. Nervy ale byly v každém utkání.



Čtyřikrát jste slavil mistrovský titul jako hráč v české extralize ve Vsetíně. Umí Slováci také pořádně slavit?

Mezi ty oslavy bych dal rovnítko. Slováci pro to mají pěkné slovo ošial.



Jako trenér slovenského mistra odcházíte do týmu druhé nejvyšší české soutěže. Nepovažujete to za krok zpět?

Neberu to tak. Už když jsem se bavil s Petrem Sailerem, tak mi imponovala chuť celého klubu dostat se mezi elitu. Extraliga byla z Budějovic odejita a situace byla velice složitá. Podařilo se ji však stabilizovat a nyní je třeba udělat ten rozhodující krok k návratu.



Máte přehled o kádru, který převezmete?

Přiznávám, že první ligu jsem tolik nesledoval a hráče až tak moc neznám. Nechal jsem si ale poslat DVD se zápasy Motoru. Komunikoval jsem s Petrem Sailerem, Radkem Bělohlavem i Martinem Štrbou, takže jsem se do toho trochu dostal.



Váš realizační tým zatím vedení klubu nechce zveřejnit. Ale chtěl jste asistenta z místního prostředí. Proč?

Vedení klubu chce informace o realizačním týmu uvolňovat samo. Shodli jsme se ale na tom, aby pokračoval asistent z místních zdrojů. Pomůže mi zorientovat se v budějovickém prostředí a mám na něj výborné reference. Věřím, že by to mohlo fungovat. Podobně i v případě kondičního trenéra a s Edou Turkem jsme se domluvili na formě, jak by měli fungovat gólmani.



Do Budějovic poprvé dorazíte v sobotu. Už máte zajištěné bydlení?

Bydlení jsem si sehnal po internetu. V dnešní době to není problém. Všechno máme domluvené.



Dorazíte i s rodinou?

Přijedeme s manželkou a se psem.



Takže jste si sehnal domek se zahradou?

Přesně tak.



Na jak dlouho jste v klubu podepsal smlouvu?

Na jednu sezonu.



Vzpomínáte na Budějovice v dobrém, když jste zde ještě hrával v dresu Zlína a později Vsetína?

Na Budějovice mám hezké vzpomínky. Až na ten úplný začátek. To bylo v roce 1980 a jel jsem jako sedmnáctiletý na svůj snad druhý zápas v lize. Tehdy jsme hráli ještě jako Gottwaldov. Moc dobře si to pamatuji. Kluci říkali, že to bude těžké, a také jsme prohráli 0:12. Tehdy to byl pátek a v sobotu se nám nikomu moc nechtělo vyrazit na procházku po městě. Ale jinak se mi v Budějovicích vždycky hrálo dobře a celkem dařilo.



Zahrál jste si i ve zrekonstruované Budvar aréně?

To už jsem nestihl. Končil jsem kariéru v roce 1998. Novou halu jsem zažil až jako trenér.