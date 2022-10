Vše nejspíš začalo 29 tisíc let před naším letopočtem, kdy neandrtálci v oblasti Švábské Jury na území dnešního Německa začali vytesávat skály do falických tvarů. Nelze jistě určit, zda první kamenná dilda byla používána pro uspokojení erotických potřeb, oplodňovací rituály či pro zábavu, ovšem je jisté, že tím byly položeny základy budoucím moderním sexuálním pomůckám.

Vzteklé včely v dýni (54 let př. n. l.)

První sexuální vibrační pomůcku vytvořila nejspíš egyptská královna Kleopatra, která už tenkrát moc dobře věděla, jak si udělat dobře. Podle pradávného příběhu naplnila dutou dýni rozzuřenými včelami, jejichž hromadné bzučení způsobilo silné vibrace, které údajně používala k dráždění. Zda je však tento příběh pravdivý, to už se bohužel asi nikdy nedozvíme.

Archeologové objevili obří penis z Římské říše. Možná největší na světě

Dilda z mosazi, kůže i chleba (500 let př. n. l.)

O něco inovativněji pojali tvorbu erotických pomůcek staří Řekové, kteří pro dráždění používali dilda z všemožných materiálů, mezi nimiž byla například mosaz, vycpaná kůže, starý chleba a k lubrikaci používali co jiného než olivový olej.

První erotické hračky

V roce 1300 n. l. se začaly objevovat první erotické hračky a trh s nimi se neskutečně rozvíjel. Ve starověké Číně se začaly vyrábět kuličky Ben Wahh, které byly naplněny zvířecím semenem, dále se vyráběly erekční kroužky z kozích víček a oboustranná dilda. V 17. století se začaly objevovat první sexuální panny ze slámy, které doprovázely francouzské námořníky na dlouhých osamělých cestách. Říkali jim „dames de voyage“.

Parní vibrátor (1869)

První vibrátor nesl patřičný název „Manipulátor“, který byl vynalezen v roce 1869 americkým lékařem Georgem Taylorem pro zjednodušení práce v léčbě a zklidňování hysterie u žen. V té době se totiž věřilo, že „ženská hysterie“, diagnóza, kterou dle doktorů trpělo v poslední čtvrtině 19. století až 75 procent žen, se dá snadno léčit masáží pánve. A to i přesto, že tenkrát nebylo možné podobnou statistiku měřit. Ruční masáž pánve se během viktoriánské éry stala velice populární procedurou, ovšem lékaři prahli po zjednodušení prováděného úkonu. A právě to jim první parní vibrátor přinesl, a to i přesto, že se nedal přenášet, nešlo s ním moc dobře hýbat a bylo potřeba ho pohánět uhlím.

Vibrátor je nejlepším vynálezem všech dob, říkala zakladatelka prvního sex shopu

Připínací dildo a bateriový vibrátor

První „strip on“ tedy připínací penis na popruhu se objevil začátkem 60. let 20. století, kdy se přítel břichomluvce Teda Marche svěřil s tím, že trpí impotencí. Ted využil své dovednosti, které nasbíral při výrobě loutek a vytvořil příteli první připínací dildo na popruhu. Koncem 60. let se objevují první nafukovací panny a japonská společnost Hitachi přichází s výrobkem zvaným The Magic Wand, což byl bateriový masér údajně určený pro vážné bolesti zad. První bateriový vibrátor byl na světě.

Antimasturbační přístroje

Když se ale vrátíme zpátky do viktoriánské éry, být mužem, který pomyslí na sebelásku, nebylo někdy zrovna snadné. Masturbace se považovala za mužskou verzi „ženské hysterie“, které se říkalo „spermatorea“ a byla snaha ji vymýtit jakýmkoliv způsobem. Začala se proto vyrábět řada antimasturbačních přístrojů a pomůcek. Jedním z nich byl tzv. „jugum penis“, což byl kovový kroužek s hroty, který se připevnil k penisu a v případě erekce své hroty zarýval hluboko do kůže. Podobně fungoval i čtyřhřídý kroužek, který naleznete ve fotogalerii. Mladým chlapcům se na noc umisťoval na penis i prsten, který byl součástí elektrického antimasturbačního zařízení. Jakmile došlo u chlapce v noci k erekci, zazvonil zvonek v ložnici u rodičů.

Pásy cudnosti

Onanie byla považována za cosi necudného a muži (ale i ženy), kteří se jí oddávali, byli označováni za slabomyslné a bylo pro ně vymýšleno mnoho léčebných prostředků včetně elektrošoků, infibulace (odstranění vnějších ženských genitálií a sešití vulvy), ale i pojídání bezmasé stravy, konstruování speciálních kalhot, které byly šity tak, aby se přes kapsy chlapci nemohli dotýkat genitálií, nebo zákazu jízdy na kole děvčatům. Pak tu ale byly i omezovací prostředky, jako například pásy cudnosti či svěrací kazajky, které měly zabraňovat erekci i sexuálním hrátkám všech typů.

Přirození, kam se podíváš. Starověk nebyl prudérní, sex byl všude

Oplodňovací košilka

Když si dnes vezme žena krajkované prádlo a předstoupí v něm večer před svého partnera, většinou je její záměr jasný. Dříve však existovalo prádlo, které mělo naopak erotickému pohledu na ženu zabránit. Jednalo se o speciální těžkou noční košili s výřezem, kterou nosili zbožní katolíci ve středověku, a to z jednoho prostého důvodu – umožnit oplodnit svou ženu, aniž by museli snášet jakýkoliv zbytečný fyzický kontakt. Vše, co nemělo být viděno, košilka zakrývala a nechala odkrytý pouze otvor pro oplodnění. Zbožní manželé tak mohli mít děti, aniž by se za celý život viděli nazí.

Na tyto i jiné erotické pomůcky, které byly vyráběny napříč historií, se můžete přijít podívat do Sex Machines Museum Praha.