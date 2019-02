Vlachovo Březí /KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN/ - Místní hasičský sbor oslavil v letošním roce své 120. výročí založení.

Na počátku tohoto roku se sbor skládal ze sto čtyřiceti šesti členů, z nichž čtyřicet devět je těch mladých, ve věku do osmnácti let. Významný podíl v místním sboru mají také ženy, a to i přesto, že hasičská práce je svým charakterem určena převážně mužům. „Naše ženy si ale své místo našly, pracují zejména s mládeží a reprezentují sbor na sportovním poli. Jsme ale také ve výboru sboru i ve výjezdové jednotce,“ říká současná starostka sboru Helena Fiedlerová.

Přání hejtmana

Počátky sboru sahají do roku 1889, kdy vyzvalo okresní hejtmanství v Prachaticích městskou radu Vlachova Březí, aby se postarala o zřízení hasičského sboru pro tak velkou obec. Rada požádala místní učitele Josefa Šimečka a Jana Aloise Jouna, kteří měli zařídit zřízení Dobrovolného hasičského sboru. První sborová ustavující schůze se konala 23. června téhož roku a je považována za chvíli, kdy byl místní sbor založen. Z počátku byl sbor vybaven pouze zapůjčenou čtyřkolovou koňskou stříkačkou, která byla majetkem obce. Ta byla o několik let později nahrazena modernější dvoukolovou, která patřila samotnému sboru. První řádná valná hromada se konala roku 1890 a zúčastnilo se jí dvaatřicet členů, kteří zvolili jako předsedu tehdejšího purkmistra Jana Kličku.

Nyní tak hasičský okrsek Vlachova Březí zahrnuje také šest dalších sborů: Dolní Kožlí, Radostice, Pěčnov, Chlumany, Lštění a Budkov. Současné vedení sboru má sedmnáct členů, velitelem je Jan Fiedler starší, velitelem okrsku je Jan Hubáček starší. Sbor disponuje lezeckou skupinou, která je na našem regionu jednou z mála, taktéž má jako pouze jeden ze dvou sborů (spolu se Svatomařskými) oficiálně vedené družstvo přípravky, která přijímá děti již od tří let. Vedoucím přípravky je Eva Prášková. Nejmenší hasiči se učí formou hry, mladí hasiči se potom učí již topografii, zdravovědu, požární ochranu nebo šplh, všechny disciplíny klasického závodu všestrannosti. Kolektiv mladých hasičů se nazývá Kozlíci a jejím hlavním vedoucím je Dagmar Kallová.

Při velké vodě

Kromě práce s dětmi se místní sbor může pochlubit kvalitní zásahovou jednotkou a úspěchy jak na poli žádání o granty Evropské unie, tak i na poli sportovním. „Zásahová jednotka je připravena pomoci při požárech nebo technickém dozoru, k dopravním nehodám ale nejezdíme, na to jsou zase vybavené jiné sbory,“ vysvětluje dále starostka sboru Helena Fiedlerová. Podle jejích slov jednotka vyráží do terénu obvykle zhruba dvacetkrát do roka, při letošních červencových povodních však vyrážela na pomoc dokonce šestnáctkrát za jediný víkend.

Kozlův hasičský počin

Jan Fiedler starší je současným velitelem sboru vlachovobřezských hasičů. Stal se jím v roce 2008. Za dobu své kariéry u sboru dobrovolných hasičů zažil mnoho humorných příhod, kterými se hasiči baví po zásazích. Jedna z nich se stala při hašení zemědělské usedlosti. Hasiči uhasili přípravnu, traktor i dřevěná vrata, která vedla dále do usedlosti. Když je otevřeli, za vraty stál býk a díval se, co se děje. Těžko říci, kdo byl v danou situaci více vyděšený – zda hasiči, nebo býk, který člověka v hasičském obleku nikdy neviděl. Po několika vteřinách strnutí se hasiči naštěstí uhnuli a býk v klidu vypochodoval. Zemědělská usedlost byla zachráněna.