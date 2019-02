Strunkovice nad Blanicí /VIDEO/ - Sobota 7. dubna se navždy zapsala do historie Sboru dobrovolných hasičů ve Strunkovicích nad Blanicí. Zásahová jednotka strunkovických hasičů dostala pro ostré výjezdy novou Tatru CAS 815.

Strunkovičtí „dobráci“ v čele se Stanislavem Prokopem proto spolu se zástupci městysu, který v sobotu zastupoval místostarosta Rudolf Toušek, vysvětili a poprvé místním obyvatelům představil nový stroj. Tomu familierně přezdívají Fanda a stal se téměř okamžitě jejich kamarádem, přítelem a hlavně nedílnou součástí výjezdové party, která čítá sedmnáct hasičů. O vysvěcení, požehnání a modlitbu se postaral Páter Dominik Ettler, který zdůraznil, aby nové auto hasiče ze zásahu vždy přivezlo ve zdraví zpět k jejich rodinám. Po jeho požehnání pak hasiči pokřtili Fandu také proudem šampaňského.

Místostarosta Rudolf Toušek popsal celou historii od chvíle, kdy zástupci dobrovolných hasičů přišli žádat zastupitele o možnou pomoc s financováním nákupu nové zásahové „tatrovky“. Po dvou letech se to povedlo a hasiči ve Strunkovicích nad Blanicí jsou plnohodnotnou zásahovou jednotkou s moderní technikou. Právě místostarosta Toušek pomáhal se zpracováním žádostí o dotaci na auto a také s jejím vyúčtováním.

„Osobně mě tehdy ani nenapadlo, že by to mohlo být tak rychlé,“ vzpomněl při slavnostní události hasič Stanislav Prokop. Připomněl, že už v roce 2006 hasičům pomohly dotační peníze s opravou starého trambusu. „Tenkrát nám říkali, že opravujeme starý krám. Taková ale byla doba a na nové auto nebylo. O deset let později jsme požádali znovu, o nové a to je dneska tady,“ popsal Stanislav Prokop. I tak ale doplnil, že trambus je trambus a navíc má také své jméno – Mates. „Je mu čtyřicet jedna let. Jede pomalu, smrdí, rachotí, ale jede a nic z něj neodpadává. Několikrát se stalo, že jsme trambusem tahali kolegy z rozbahněné louky nebo sněhu. To auto jede furt,“ dodal. V dalších letech by Strunkovičtí chtěli ještě získat peníze na výměnu staré avie.

A Mates? Ten v sobotu odpoledne symbolicky opustil Strunkovice nad Blanicí za zvuků sirén jak Fandy (Tatra 815), kterého obsluhoval Jiří Hodina, také sirén v Matesovi. Kde nakonec skončí místostarosta Rudolf Toušek neupřesnil. „Varianty jsou dvě, a tak zatím nevíme, jestli půjde do muzea, nebo ho předáme do užívání některému z našich sborů dobrovolných hasičů v našich osadách,“ řekl Rudolf Toušek.



Na závěr už jen přání Stanislava Prokopa: „Ať nám Fanda dlouho slouží a vždycky se domů všichni vrátíme živí a zdraví.“