Co potřebuješ:

1 lžičku hnědého cukru

Špetku soli

Špetku skořice

½ polévkové lžíce rozpuštěného másla



Plech na pečení

Pečicí papír

Malá miska na míchání

Větší mísa na míchání

Chňapky

A samozřejmě slupky

Návod k přípravě:

Zapni troubu a nastav ji na 200 °C (nebo na 180 °C, pokud je horkovzdušná). Bude chvíli trvat, než se na tuto teplotu vyhřeje, a tak si mezitím vylož plech na pečení pečicím papírem. Do malé misky nasypej cukr, sůl a skořici a smíchej je dohromady.

Do velké mísy nasypej jablečné slupky, nalij na ně rozpuštěné máslo a pak to míchej, dokud nebudou všechny slupky máslem dobře pokryté. Poté slupky rozlož na papírem vyložený plech, aby byly v jedné vrstvě a neležely na sobě. Strč plech do trouby a nech slupky péct asi osm minut. Přitom je bedlivě sleduj, protože se mohou snadno a rychle spálit.

Když začnou zlátnout a hnědnout, popros někoho dospělého, aby ti je pomohl vytáhnout z trouby (a přitom měj určitě na rukou chňapky). Pak je nech na pár minut vychladnout. Slupky mezitím ztvrdnou a zkřehnou do křupava. Posypej je lehce cukrem se skořicí a pusť se do nich, ať ti nevychladnou. Dobrou chuť.

Jak to funguje?

Pečením se z jablečných slupek uvolňují jejich přírodní cukry. Říká se tomu karamelizace. Horko v troubě způsobí, že se voda uvnitř slupek vypaří a cukry se rozloží. Výsledkem jsou křupavé chipsy, které chutnají sladce a trochu po oříšcích. Upeč si chipsy z jablečné slupky

Zajímavost:

V syrových jablcích není žádný tuk nebo cholesterol, zato je tam spousta vlákniny. Tři čtvrtiny z ní najdeš právě ve slupce.

Rada na závěr:

Dej pozor, aby slupky byly aspoň půl centimetru tlusté. Moc tenké slupky se rychle spálí. Půl centimetru a víc a budou tip ťop