Pokud čekáte, že k nám tahle smažená pochoutka přišla z dalekého Nizozemí, jste na omylu. Svůj název zřejmě dostal podle holandských sýrů z měst Edam a Gouda, které se do holandského řízku přidávají. Stejně tak smažený řízek není českým, a už vůbec ne holandským vynálezem.

Podívejte se na videonávod z oblíbeného webu všech kulinářů ireceptar.cz, s nímž si dokonalý šťavnatý holandský řízek zvládnete snadno připravit:

Po stopách naší národní lahůdky musíme jít až do daleké Itálie. Zde prý asi ve 12. století kuchaři v Miláně připravovali smažené řízky podobné těm dnešním, maso však nebylo rozklepané, natož mleté a obalovalo se i s kostí ve směsi strouhanky s parmazánem.

A jak se dostal řízek do Čech? Český šlechtic a rakouský maršál Josef Václav Radecký recepturu přivezl do Rakouska, kde zachutnal samotnému císaři Františku Josefu I. Vídeňští kuchaři pak postupem času maso rozklepávali a nepoužívali ani parmazán, který nebyl tak snadno k dostání jako dnes. Z Vídně pak už byl jen krůček do Čech, a tak se smažený řízek dostal až na náš stůl a dodnes patří mezi nejoblíbenější české pokrmy. Už slavná Magdalena Dobromila Rettigová uváděla ve své kuchařce smažené karbanátky se slaninou a cibulkou, stačilo přistrouhat pár deka holandského sýra a holandský řízek byl na světě!

Jak připravit dokonalý holandský řízek?

Budete potřebovat:

500 g mletého vepřového masa

hrst hladkolisté petržele

2 špetky čerstvě mletého černého pepře

150 g goudy

hladkou mouku

3 vejce

sůl

strouhanku

olej na smažení

Postup:

Mleté maso vložte do mísy, přidejte nasekanou petržel, pepř, nahrubo nastrouhanou goudu a pečlivě rukama promíchejte, dokud se všechny ingredience dobře nespojí. Poté směs odložte do lednice minimálně na 2 hodiny.

Ze směsi lžící odkrojte kousek a rukama vytvarujte bochánek. Takto postupujte, dokud nespotřebujete veškerou masovou směs.

Následně bochánky obalujte v hladké mouce, rozšlehaných vejcích se špetkou soli a strouhance. Obalené bochánky smažte v rozehřátém oleji z obou stran dozlatova, asi 10 minut a pak zbavte přebytečného tuku na papírovém ubrousku. Holandský řízek můžete podávat třeba s domácí bramborovou kaší.