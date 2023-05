Vlachovobřezský INOS – servis, s.r.o. není v rámci Zaměstnanecké ligy Deníku žádným nováčkem a musí se s ním počítat mezi spolufavority minimálně na jihu Čech.

INOS servis, s.r.o. Vlachovo Březí. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Zaměstnanecká liga Deníku.Zdroj: Deník/ RedakceJedním z nejzkušenějších hráčů INOS – servisu je zcela určitě Jaroslav Křenek, který má zkušenosti z krajského přeboru. Ale zdatně mu budou sekundovat i další spoluhráči.

Jaké tedy mají hráči INOS – servisu ambice v Zaměstnanecké lize Deníku? „Naše ambice jsou samozřejmě ty nejvyšší. Na turnaj si jedeme dobře zahrát, bavit se fotbalem a užít si i trochu srandy. Pokud v našem kole bude i tým z Jindřichova Hradce, sranda určitě bude,“ uvedl s úsměvem a vzpomínkou na jeden z předchozích ročníků Jaroslav Křenek.

INOS – servis má ve svém středu řadu kvalitní hráčů. Kdo by měl být pro soupeře největším postrachem? „Myslím, že postrachem budeme všichni. Jsme hodně nečitelní. Občas nevíme do poslední chvíle, kdo co udělá. Teď trochu vážně. Výborně hraje Martin Kukla z FC Vlachovo Březí, pokud bude zdráv, bude to on, kdo nás potáhne za úspěchem,“ předpověděl J. Křenek.

INOS servis, s.r.o. Vlachovo Březí.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaJakého největšího úspěchu některý z hráčů týmu dosáhl? „Když to beru podle sebe, tak asi účast v KP v týmu SK Jankov. A pak také dvakrát postup do I.A třídy s 1. FC Netolice, kde se tenkrát sešla super parta. Nejčerstvější je asi postup s FK Chelčice, kde jsme si užili oslavy s dětmi z místní přípravky. Někteří kluci z týmu jistě také zažili nějaké ty postupy do vyšších soutěží,“ doplnil nejzkušenější hráč INOS – servisu.

Fanouškovský svět u nás se rozděluje především na fanoušky Sparty a Slavie. Kdo to tedy vyhrává u Jaroslava Křenka? „Po pravdě nejsem velkým fanouškem ani jedno z nich. Rád kouknu na kvalitní fotbal, ať už je to Sparta nebo Slavie,“ dodal Jaroslav.

Každý fotbalista má své oblíbené hráče. Koho ze současné generace obdivuje? „Taková ta klasika, Ronaldo a Messi. Dříve to byl Karel Poborský, Pavel Nedvěd, Zidane. Už jsem pár generací top hráčů zažil. Ale nejvíce obdivuji asi Míru Langa z Chelčic. Pořád je to Pan Fotbalista, i když občas trvá než se rozejde,“ dodal s úsměvem Jaroslav Křenek.

Vítěz celé Zaměstnanecké ligy Deníku vyrazí za odměnu někam za velkým fotbalem. Kam by vyrazili hráči INOS – servisu? „Tak to hodně předbíháme. Jsem realista a znám naše kvality, takže se to nestane. Ale kdyby přeci jenom, asi by mě lákala anglická nebo německá liga. Tam je to jízda. A navíc je na stadionech skvělá atmosféra. Teď už tedy jen hodně štěstí a potom doufat, že by nás šéf na ten výlet pustil,“ vyřkl přání s úsměvem Jaroslav Křenek.