Třeboň a fotbal rozhodně patří k sobě. A málokterý klub v tuzemsku se může pyšnit tak dlouhou historií jako ten z lázeňského města. Pojďme si ji ve stručnosti připomenout..

Zní to téměř neuvěřitelně, ale podle historických pramenů se u rybníku Svět fotbaloví nadšenci dali dohromady už roku 1884. Tedy o sedmnáct let dříve než byl vůbec založen Český fotbalový svaz. Třeboňáci patřili mezi průkopníky na jihu Čech. Svá utkání hráli na Zelenkově louce. Nastupovali v modrobílých dresech s nápisem SK 1884.

Na místě, kde se hrálo od založení klubu až do roku 1950, byl v roce 1961 konečně vybudován stadion. V předcházejících letech však nebyl udržován a dokonce byla na jeho místě nařízena jiná výstavba.

Fotbalisté se tak museli na nějaký čas uchýlit do zámeckého parku, kde hráli do roku 1960. Nakonec zvítězil zdravý rozum, stadion byl postaven na původním místě a zámecký park byl obnoven.

Kopaná patří spolu s házenou v Třeboni k nejoblíbenějším sportům. Léta patří mezi jihočeskou elitu.

Největší klubovou legendou je odchovanec Karel Poborský, jeden z nejlepších hráčů v historii tuzemského fotbalu. Medailista z mistrovství Evropy 1996 a 2004 prošel takovými kluby, jako Manchester United, Benfica Lisabon či Lazio Řím.

Z přeboru do III. ligy

Mezi milníky třeboňské kopané patří prvenství v krajském přeboru v sezoně 1980/81, ale nejvýraznější úspěchy se začaly psát před čtvrtstoletím, tedy ve druhé polovině devadesátých let.

Pod vedením zkušeného trenéra Jindřicha Dejmala, který před tím v nejvyšší soutěži vedl budějovické Dynamo, Drnovice či pražskou Slavii, a s řadou zajímavých hráčů, se Jiskra prodrala během dvou let z krajského přeboru až do třetí ligy. V sezoně 1995/96 ovládla KP, o rok později divizi a na čtyři sezony se usadila v České fotbalové lize, v níž skončila v roce 1999 třetí!

Z nejznámějších hráčů této éry můžeme vzpomenout exsparťana Jozefa Kostelníka, současného trenéra Dynama ČB Davida Horejše, dále Mikoláše, Matouše, Fojtíka, Petra Šulce, Pahra, Vrzala, Voháka, Kochlöfla, Kocourka, Pasáka, Dvořáka a mnoho dalších.

Na úspěšnou éru zavzpomínal i tehdejší předseda fotbalové Jiskry Miroslav Plucar. „Měli jsme výtečnou spolupráci s českobudějovickým Dynamem, především s pány Procházkou a Čadkem, a díky tomu jsme mohli získat i zajímavé a kvalitní fotbalisty. Ale samozřejmě, i tak to bylo hodně o financích. A ty se nám v té době dařilo zajistit. Významně se na tom podílelo i město. V Třeboni se tehdy hrála na nejvyšší úrovni házená a třetiligový fotbal, což bylo neuvěřitelné,“ zdůraznil Miroslav Plucar, který byl v té době šéfem okresní pobočky zdravotní pojišťovny a také třeboňským radním.

V sezoně 2000/01 postihl Třeboň pád z předposledního místa v ČFL a fotbalisté od rybníku Svět se zařadili mezi divizní účastníky. Z ní sestoupili po deseti letech do krajského přeboru. Na rok se sice Jiskra ještě do divize vrátila administrativní cestou v sezoně 2015/16, ale jinak v současnosti patří k tradičním účastníkům krajského přeboru.

Důraz na mládež

Třeboňský fotbalový oddíl se od září 2014 pyšní překrásným areálem Hliník, který umožnil opět se naplno začít věnovat i práci s mládeží, jež byla právě v nejúspěšnějším období áčka převedena do sousedních Břilic.

„To nám veřejnost hodně vyčítala. Nyní jsou podmínky pro fotbal v Třeboni vynikající, břilický fotbal jsme vzali pod svá křídla a už zase vychováme nadějné fotbalisty. Dali jsme se trochu jinou cestou i za cenu toho, že tím možná trochu trpí áčko. K dokonalosti to má ještě daleko, ale už to nese ovoce. Nejtalentovanější hráči odcházejí do Dynama, ti ostatní mohou zásobovat náš tým mužů. Momentálně v něm působí kolem osmi odchovanců, což nám dává jasný důkaz o tom, že jsme se vydali správnou cestou,“ podotýká současný šéf fotbalistů i celé tělovýchovné jednoty Jiskra Lubomír Skála.

Nejúspěšnější období Jiskry

1995/96: KP – 1. místo (76 b.)

1996/97: divize – 1. místo (74)

1997/98: ČFL – 8. místo (50)

1998/99: ČFL – 3. místo (60)

1999/00: ČFL – 7. místo (48)

2000/01: ČFL – 17. místo (32)

2001/02: divize – 8. místo (42)

2002/03: divize – 4. místo (54)

2003/04: divize – 8. místo (40)

2004/05: divize – 6. místo (46)

2005/06: divize – 9. místo (42)

2006/07: divize – 5. místo (51)

2007/08: divize – 5. místo (44)

2008/09: divize – 9. místo (43)

2009/10: divize – 4. místo (44)

2010/11: divize – 15. místo (29)