Miličín - Život bohužel přináší i velmi smutné chvíle, platí to i ve sportu. Na oslavu 39. narozenin, která měla proběhnout už za týden (16.3.), se chystal Vítězslav Dráb. Ve 38 letech ale naprosto nečekaně opustil tento svět.

Velký sportovní fanoušek žil v Miličíně, kde pomáhal fotbalovém klubu jako jeho sekretář. Pracoval v Č. Budějovicích, i proto měl blízko k jihočeským klubům, často vyrážel za fotbalem do Prahy. „Mám rád Bohemku, Slavii a Dynamo," říkal vždy sám o sobě. „A samozřejmě Miličín."



Víkend co víkend trávil u fotbalových trávníků. I v zimě vyrážel na halové turnaje po celé České republice, za fotbalem rád cestoval do zahraničí. „Nechtělo by Dynamo stopera? Já ho viděl na Slovensku? Hraje skvěle," pouštěl se do diskuzí.



S nezměřitelnou vervou se věnoval ženskému fotbalu. Slavii Praha doporučil desítky hráček. „Jezdil každý víkend povzbuzovat naše děvčata, s velkým nadšením také aktivně pomáhal ve všem okolo dívčích týmů," konstatuje vedoucí týmu juniorek pražské Slavie Richard Šubrt. „Nebýt Víti, neexistovala by ve Slavii dívčí mládež na takové úrovni, jakou máme."



Po nečekaném úmrtí velkého fotbalového fanouška sociální sítě zaplavily vzkazy. Jana Slabá Janoutová: „Milý Víťo, až se budeš na nás koukat z fotbalového nebe, jak zase honíme na tom našem plácku ten kulatý nesmysl, tak pevně věřím, že ti budeme dělat jen a jen samou radost. Navždy zůstaneš v našich srdcích a vzpomínkách. Mockrát děkujeme za to, co jsi pro náš klub udělal. Viki díky. Fotbalisté TJ Sokol Miličín."



Roman Koller (Č. Budějovice): „Nebýt pana Drába, řada nejen jihočeských holek by neoblékla dres Slavie."



Zbyněk Adamíček: „Takoví lidé by měli být ve vedení Slavie.. Správní, s velkým srdcem a odhodláním."



Nejen fotbalová veřejnost se s Vítězslavem Drábem rozloučila dnes ve 14.00 v kostele svaté Kateřiny v Nové Vsi u Mladé Vožice.