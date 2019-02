České Budějovice – Jihočeské derby mezi Roudným a Českým Krumlovem (2:2) ve druhém kole divize pozorně sledoval i zkušený trenér Jaroslav Vavroch, jenž vede v letošní sezoně v divizi Čížovou.

Jaroslav Vavroch znovu usedl na trenérskou lavičku. V divizi vede Čížovou. | Foto: Foto: Jan Škrle

Vy jste zápasu nejen přihlížel, ale také si dělal pečlivě i poznámky. Je vidět, že neponecháváte nic náhodě…

Krumlov máme už v pátém kole, takže je třeba soupeře taky vidět. To k té naší práci taky patří.

A co jste vypozoroval? Byť se domácím druhá půle nepovedla, určitě by Roudné v divizi mohlo být oživením. Souhlasíte?

Rozhodně. Já Roudné spíše tipuji za favorita soutěže. Kdyby béčko Táborska hrálo pořád v takové sestavě, v jaké nastoupilo v prvním kole proti nám, bylo by favoritem pro mne Táborsko, jenže to vždycky tolik pendlů asi mít nebude. Všechny soupeře jsem zatím neviděl, Roudné mě však v první půli překvapilo velice příjemně.

A to ještě Malše neměla pendly z prvoligového Dynama!

To je další věc, ti jim mohou hodně pomoci. I když je otázka, jak do týmu zapadnou. Někdy to bývá i ošidné.

Nebyl jste v Roudném jako divák, ale trenér Čížové. Jak k tomu vůbec došlo, že jste se k trénování zase vrátil?

Nemám to do Čížové daleko, a když mě oslovili, rozhodl jsem zase pustit do boje. Je tam nový výbor se starostou panem Korejsem, navíc se dlouho znám s panem Vávrou, co tam fotbalu šéfuje, tak jsem se rozhodl jim pomoci. Nezakrývám ale, že ty začátky byly hodně krušné.

Krušné začátky? V jakém směru?

Ze sestavy, ve které Čížová divizi hrála na jaře, zůstali prakticky jen tři hráči… Takže veškerá práce, která začala deset dní před soutěží, spočívala ve shánění hráčů. Oživil jsem třeba i Jarouška, který bydlí v Plzni, kde také pracuje, teď mi ale odehrál na pravém beku oba zápasy. Je to takový čížovský srdcař a já jsem moc rád, že z Plzně dojel a i bez tréninku naskočil.

Není tudíž trošku malý zázrak, že Čížová divizi vůbec hraje?

Informaci o tom, že by Čížová divizi snad ani hrát neměla či nechtěla, jsem já neměl. Blízko je Písek, ten nám teď pomohl a nějaké kluky nám dal. Pro ně je to lepší, než aby seděli na lavici. Třeba to někdy využije i Tábor a nějaké mladé kluky nám pošle. V Čížové nejsme schopni vychovávat své vlastní hráče, jako se to daří Milevsku, kde každý rok mohou dát třeba dva kluky do áčka. Byť i mládež už v Čížové funguje.

Co spolupráce s obcí?

V tomto směru si nemůžeme stěžovat. Právě ve spolupráci s obcí se vedení klubu teď začíná více starat také o hřiště a jak jsem se doslechl, má co nevidět dojít i k přestavbě kabin. Což jak hráči, tak jistě i fanoušci v Čížové přivítají.

Zmínil jste se o Milevsku, kde jste dlouhá léta působil. Jak jste tudíž v sobotu prožíval právě derby s Milevskem?

Já jsem pořád Milevšťák, takže jsem samozřejmě dobře věděl, že k nám jede mužstvo, které je tři roky pohromadě a které tudíž sází na sehranost. I na to jsem hráče upozorňoval. Spoléhal jsem i na kluky, o nichž vím, že mají ke klubu vztah. I proto se vrátili kluci, kteří v Čížové dříve hráli. Například Šácha, Brož nebo Moravec. Na těch já chci stavět. Doufám, že i díky jim se divize v Čížové udrží.

A co derby samotné?

Já Milevsko viděl proti Doubravce, kdy tak jako prohrálo, mohlo i vyhrát. U nás vedlo 1:0 a 2:1, když jsme dostali branky ze standardních situací. Což svědčí o tom, jak jsme ještě nevyzrálí a nesehraní. Nicméně není divu, třeba Kunc s Rozhoněm se viděli prvně a šli rovnou do zápasu, bez jakékoli přípravy. Milevsku ale chybí podle mě kvalitní útočník, i proto jsme nakonec vyhráli my.

A Čížová?

Vyhráli jsme díky bojovnosti, za což kluky chválím. V tomto směru jim nic nemohu vytknout. Dobře ale víme, že pokud máme divizi pro Čížovou udržet, čeká nás ještě spousta práce.





Trenéra Mertla mrzel druhý poločas





Fotbalisté divizního nováčka z Roudného v domácí premiéře podlehli v krajském derby Č. Krumlovu po remíze 2:2 na penalty (2:4).

A byť si diváci přišli na své, protože viděli rušný a dramatický fotbal, trenér František Mertl našel ve hře svých svěřencům i slabiny. „Měli jsme zápas rozehraný hodně dobře, bohužel jedna hrubá chyba na konci první půle nás srazila na kolena. Což nechápu, protože chyby se stávají, ale nedokážu si vysvětlit, proč jsme po půli přestali hrát to, co jsme předváděli do přestávky a co jsme si řekli, že chceme hrát," hněval se roudenský kouč.

„Krumlov si za druhý poločas vyrovnat určitě zasloužil, jeho hráči byli aktivnější, lepší a mnoho nechybělo k tomu, aby vyhráli v normální hrací době," uznal Mertl, jedním dechem ale doplnil, že kdyby Jasanský čtvrt hodiny před koncem proměnil svou obrovskou příležitost a dal na 3:1, se vší pravděpodobností by všechny tři body zůstaly v Roudném.

„Takový hráč, jakým Jasi je, by to měl do prázdné brány prostě uklidit rezolutněji, než to udělal," posteskl si Mertl (Jasanský po nedohodě gólmana Trnky s obránci sice zamířil do opuštěné brány přesně, ale obránce Dudák míč ještě stačil v pádu z brankové čáry odkopnout). „Navíc z protiútoku dali hosté na 2:2," posteskl si roudenský kouč.

K čemuž nutno dodat, že vyrovnávací brance předcházelo nevídané sólo Jindřicha Rosůlka – a pokud byli přítomni trenéři Dynama, jehož farmou Roudné je, možná už si jméno mladého útočníka psali do notýsku… „Já na Rosůlka kluky upozorňoval, přesto nám pak dá dva góly," vrtěl Mertl hlavou a dodal, že penalty už jsou loterie. Na Trněného se však zlobil: „Ta jeho penalta byla odfláknutá," mračil se.





Táborsko ve středu v Tachově





Fotbalisté druholigového FC MAS Táborsko se ve středu v dohrávce Poháru FAČR střetnou od 17 hod. v Tachově s tamním účastníkem A-skupiny divize.

Soupeře nelze podcenit, divizi vede beze ztráty jediného bodu, když dokázal vyhrát jak v Karlových Varech (3:2), tak o tomto víkendu doma se Sušicí (2:0). Trenérem je zkušený Zdeněk Michálek.