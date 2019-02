Prachaticko – Fotbalová I.B třída se překulila do své druhé čtvrtiny. Ani tentokrát si body nepřipsal celek Záblatí a zůstává na chvostu tabulky.

Záblatí – Volyně 0:3 (0:1). Branky: 27. Němeček st., 78. Prihara, 80. Mack.



Před velmi slušnou diváckou kulisou se odehrál souboj celků z opačných pólů tabulky. Zatímco domácí Záblatí usilovalo o první body v soutěži, hosté z Volyně přijeli potvrdit své postavení na čele tabulky. Přesto to byli domácí, kteří od začátku zápasu působili fotbalovějším dojmem a snažili se o kombinační hru po zemi, zatímco hosté se uchylovali k jednoduchým nákopům na v útoku hrajícího Němečka st. Právě jemu stačila jediná standardní situace k tomu, aby svůj tým poslal ve 27. min. z přímého kopu do vedení – 0:1. Byla to vůbec první střela Volyně na bránu. Záblatští byli blízko vyrovnání o několik minut později, centrovaný míč Černého však nikdo z domácích útočníků nedokázal poslat do odkryté brány hostujícího Mráze. Ve druhém poločase se domácí snažili o vyrovnání, jejich hře však chyběla finální přihrávka, která by pro hosty znamenala vážnější ohrožení. S ubývajícím časem se tak hostům z Volyně nabízela okénka v záblatské obraně, kterých dokázali v závěrečných deseti minutách zápasu dvakrát využít a rozhodnout o své výhře. Pro domácí možná až příliš krutý výsledek znamená, že na své první body v soutěži si musí dále počkat.



Vlachovo Březí – Strunkovice 0:2 (0:0). 54. Žurek, 63. Šimčík.



Domácí ani tentokrát naplno nebodovali a dostávají se do problémů. V poločase to vypadalo, že se diváci branek nedočkají a soupeři se rozejdou smírně. Pak se však trefil Žurek a brzy po něm i Šimčík, kteří přiblížili hostům tři body. Domácí se sice snažili se zápasem ještě něco udělat, ale branku nedokázali dát. „Po dlouhé době výhra ve Vlachově Březí potěšila naše fanoušky. Nyní jen je třeba výhru potvrdit doma. V sobotu nás čeká zápas s Lažišti,“ dodal k výhře ve Vlachově Březí šéf strunkovického fotbalu Miroslav Mottl.



Čkyně – Stachy 1:1 (1:0). 10. Pinke – 85. Pešl.



Přestože jsou domácí v tabulce výše, tak v tomto derby většinou nebývá jasný favorit. Technický fotbal, krásné počasí, velice slušná divácká kulisa, to vše slibovalo hezký sportovní zážitek. Od prvních minut se hosté pustili do útočení a měli více ze hry. Čkyňští naopak nikam nepospíchali a spíše vyčkávali. Již v 9. min. však napřáhl Pinke z dobrých třiceti metrů a hostující brankář Sýs na míč nedosáhl – 1:0. Stachovské to však nedeprimovalo a nadále byli aktivnějším týmem. Domácím ovšem šlape obrana letos na jedničku a do žádných velkých šancí soupeře nepouštěla. Ke konci poločasu pak domácí zatlačili na pilu, ale ani oni se do vyložené šance nedostali. V poločase hosté vystřídali a tentokrát se jim to vyplatilo. Ve druhém dějství byli lepším týmem, ale stále se nemohli dostat přes pevnou obranu. Od 70. min se domácí zatáhli ve snaze ubránit těsný náskok. Stachovští hráli dál technický fotbal bez nákopů a snažili se dostat do vápna soupeře hrou po zemi. V 80. min. se dostal do šance střídající J. Foltýn, ale jeho střelu brankář ještě stačil vyškrábnout na roh. A tak se dočkali až v 85. min., kdy M. Šíp protáhl dva obránce, předložil míč J. Pešlovi a ten srovnal na 1:1. V tomto případě je remíza naprosto spravedlivým vyjádřením poměru sil na hřišti.



Lhenice – Vacov B 2:1 (0:1). 74. Mrkvička, 84. Beran (PK) – 19. G. Bujok.



Počtvrté se Lheničtí v sedmi odehraných kolech představili doma a počtvrté vítězně, ale venku ve třech zápasech nebodovali. Tentokrát se střetli s vacovskou rezervou, která, nacházejíc se na chvostu tabulky, potřebovala body. Vacovští hráli s nasazením, v pohybu i s důrazem v osobních soubojích, aby to samé platilo i o domácích. A tak se hrál oboustranně kvalitní fotbal. Byli to Lheničtí, co v úvodu utkání dvakrát dopravili balón do sítě, avšak gól dvakrát nebyl uznán. A jak tomu bývá, do vedení šli hosté, kteří jednogólový náskok drželi do druhého dějství. V něm se lhenický druhopoločasový herní útlum tentokrát nekonal. Naopak, domácí přehrávali soupeře, který se soustředil na bránění rozdílového gólu za hrozby z nebezpečných brejků. Převahu Lhenických dokládala jimi dvakrát nastřelená branková konstrukce (tyč, břevno), aby nakonec přeci jen zvrátili vývoj zápasu, když o jejich zaslouženém vítězství, které se nerodilo lehce, rozhodl gól z penalty až v blížícím se konci zápasu.



„Domácím nejprve nebyly uznány dva góly. My pak měli dvě šance a jednu z nich proměnili. Ve druhém poločase domácí více běhali a podařilo se jim vyrovnat. Vítězný gól pak dali z penalty. Škoda, na bod bylo. Byl to takový remizový zápas, ale domácí byli šťastnější,“ doplnil k utkání vacovský trenér Stanislav Klas.



Netolice – Chelčice 3:1 (1:0). 12 a 72, Fux, 51. Záhorka – 79. Turek.



Netoličtí útočí tak trochu ze závětří. Doma stoprocentně bodují a jsou v lepším středu tabulky. Proti Chelčicím byli od začátku lepším týmem a po poločase to mohlo být více než 1:0. Po změně stran přidali další dvě branky a o třech bodech bylo rozhodnuto. Hosté již v závěru jen stav kosmeticky upravili.



Zliv – Lažiště 1:1 (1:0). 41. Kubeš – 54. Hrbek.



Lažišťští se mohli výhrou vyhoupnout zpět do čela tabulky. To se nepodařilo a nakonec klesli na místo třetí. Do Zlivi odjížděli v pozici favorita, ale bylo jasné, že to nebudou mít jednoduché. Naštěstí na začátku druhé půle alespoň srovnali náskok domácích, vítěznou branku se jim však již dát nepodařilo.

1. Sedlec⋌ 7 5 1 1 20:8 16

2. Volyně⋌ 7 5 1 1 12:4 16

3. Lažiště B⋌ 6 4 2 0 17:6 14

4. Čkyně⋌ 6 4 1 1 12:6 13

5. Strunkovice⋌ 6 4 0 2 15:8 12

6. Netolice⋌ 6 4 0 2 13:13 12

7. Lhenice⋌ 7 4 0 3 12:15 12

8. Sousedovice⋌ 6 3 2 1 7:9 11

9. Stachy⋌ 6 2 2 2 6:5 8

10. Chelčice⋌ 7 2 0 5 11:16 6

11. Zliv⋌ 6 1 1 4 5:8 4

12. Vacov⋌ 6 1 0 5 7:14 3

13. Vl. Březí⋌ 7 0 2 5 2:12 2

14. Záblatí⋌ 7 0 0 7 7:22 0