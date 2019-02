Prachaticko /FOTOGALERIE/ – Víkendové 23. kolo fotbalového okresního přeboru mužů definitivně rozhodlo o postupu záblatských fotbalistů do I.B třídy. Zajistili si ho výhrou nad druhými Vitějovicemi.

Záblatí – Vitějovice 4:0 (3:0). Domácí měli od začátku mírně více ze hry a svou převahu zužitkovali ve druhé části první půle. Po změně stran hosté hru vyrovnali, ale vážnější šanci si nevytvořili. Záblatští hráli tak trochu na údržbu, přesto dokázali vstřelit čtvrtou branku. Výhra znamená definitivní postup do I.B třídy. Branky: M. Kolafa 2, Klabouch a Janošťák.



Borová Lada – Lhenice B / Ktiš 0:9 (0:4). První tým Lhenic hrál již v sobotu dopoledne, a tak si přivezl pár pendlů. Hosté od začátku potvrzovali roli favorita a po půl hodině již vedli o čtyři branky. Ve vlažném tempu přidávali góly i po přestávce, ale na desítku nedosáhli. Branky: Mrkvička 3, Růžička a P. Prenner ml. 2, P. Prenner st. a Pořádek.



Nebahovy – Volary A 1:1 (1:0). Hrálo se slušné utkání co do kvality i do vzájemných soubojů. V současné situaci je bod z Nebahov pro volarské áčko úspěchem. Do vedení šli domácí v prvním poločase brankou J. Mráze. Hosté srovnali až deset minut před koncem zásluhou Martina Sedláka. Zápas přinesl další šance, ale kanonýři měli vychýlenou mušku.



Husinec – Volary B 15:0 (6:0). Domácí si v tomto zápase zastříleli, ale nutno podotknout, že hosté doplnili svůj tým až v průběhu prvního poločasu. Skóre mohlo být ještě daleko vyšší, ale domácí se předháněli v zahazování i těch nejvyloženějších šancí. Volarské ctí to, že i přes nepříznivý stav utkání dohráli bez zbytečných záludných faulů a bez emocí. Branky: Rauscher 4, R. Kneifl a Wágner 2, Vazur, Pešek, Vojtíšek, P. Zelený, J. Havlíček st., Předota a Ťápal.



Dub – Svatá Maří 2:0 (1:0). Hrál se zajímavý souboj ze středu tabulky. Mírnými favority byli domácí, kteří svou roli také potvrdili. V prvním poločase je do vedení dostal po půl hodině Friš a další šance zůstaly nevyužity. Hosté se snažili vydolovat alespoň bod, ale vítr z plachet jim vzal deset minut před koncem utkání Bartůněk, když zvýšil na 2:0.



Zbytiny – Šumavské Hoštice 2:5 (0:4). Zbytinským se většinou na domácím hřišti daří, a tak se čekal vyrovnaný duel. Po prvním poločase však bylo hotovo, hosté nastříleli čtyři branky, o které se podělili M. Mráz, Z. Mráz, Pešl ml. a Procházka. Druhý poločas byl vyrovnanější, ale domácí již jen skóre kosmeticky upravovali brankami Š. Nováka a V. Šnajdra. Pátou branku hostů dal J. Hodina.



Zdíkov – Horní Vltavice 6:1 (5:1). Zdíkovští hrají na jaře velice dobře, hosté měli navíc problémy se sestavou a přijeli tentokrát bez náhradníků. To vše nahrávalo tomu, že by všechny body měly zůstat doma. V 6. minutě také otevřel skóre Kluibr a hned nato zvýšil z penalty Š. Kurej. Po čtvrt hodině hry snižoval hostující Martan. Chvíli se hrálo vyrovnaně, ale posledních osm minut prvního poločasu definitivně rozhodlo. Domácí přidali tři góly zásluhou dvou přesných zásahů Voldřicha a jednou se trefil Š. Kurej. Druhý poločas se již dohrával prakticky v poklidu a šestou branku domácích dal až v závěru utkání R. Kurej.

1. Záblatí 20 2 1 119:14 62

2. Vitějovice 17 1 5 91:29 52

3. Lhenice B / Ktiš 15 2 6 92:42 47

4⋌. Nebahovy 13 5 5 69:25 44

5. Husinec 14 1 8 76:32 43

6. Zdíkov 13 3 7 57:42 42

7. Volary A 10 3 10 62:62 33

8. Šumavské Hoštice 9 6 8 43:50 33

9. Dub 9 4 10 49:36 31

10. Svatá Maří 8 4 11 65:62 28

11. Horní Vltavice 5 2 17 34:94 17

12. Zbytiny 4 3 16 37:106 15

13. Borová Lada 4 2 17 27:89 14

14. Volary B 1 0 22 17:153 3