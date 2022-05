Jak si to kluci v Semicích užívali?

V Semicích jsme si to samozřejmě užívali, ale bohužel jsme jednou zaváhali, což nám trochu zhatilo naše plány. Chtěli jsme to vyhrát bez porážky, to se bohužel nepodařilo. Kluci to možná trochu podcenili. Naštěstí jsme byli v ostatních zápasech lepší soupeřů a postup si zasloužili.

Finále si pojedeme do Roudnice užít, říká ředitel Fruko-Schulz Josef Nejedlý

O všem ale rozhodl poslední zápas, který jste museli vyhrát. O to hůře se hraje.

Bylo to buď a nebo. Naštěstí jsme brzy dali rychlý gól. Soupeř sice vyrovnal, ale naštěstí jsme ve druhém poločase dali druhou branku a následně to takticky odehráli v obraně. Soupeř se musel také mít na pozoru, kdyby to bylo o více gólů, tak by vypadl on. Mohla se stát chyba a bylo to zkrátka napínavé až do konce.

Máte před sebou celonárodní finále v Roudnici, budete tým ještě posilovat?

Čekají nás nyní ještě České Akademické hry. Pokud budou moci všichni kluci, co byli na turnaji v Semicích, tak si určitě zaslouží, aby jeli i do Roudnice. Soupiska může být pouze osmičlenná, takže stejně již dál posilovat nemůžeme