/FOTOGALERIE, VIDEO/ Vacovské fotbalohraní pomáhalo už podeváté. Do „Rohlík arény“ znovu dorazil tým složený z osobností kulturního a sportovního života Real Top Praha. Hosté ve Vacově zvítězili i díky dvěma brankám autora celé myšlenky Fotbalohraní Vojty Dyka 6:3. O výsledek ale nakonec nešlo. Akce měla tradičně charitativní podtext.

SK Vacov - Real TOP Praha. | Video: Zdeněk Formánek

Vojta Dyk přivezl do Vacova znovu pořádně silný tým. V bílém dresu Realu Top Praha se představili například bývalí fotbalisté Marek Jankulovski, Vladimír Šmicer a David Lafata, boxer a zápasník Vasil Ducár, akrobatický pilot Martin Šonka, sportovní komentátoři Robert Záruba a Jaromír Bosák nebo herec Ladislav Hampl. Třešničkou na dortu byl příjezd legendárního fotbalisty, vítěze Olympijských her 1980, Ladislava Vízka. Byť hrál osmašedesátiletý internacionál ve vypůjčených kopačkách, nebylo to na jeho výkonu znát.

Jako první se v 8. minutě prosadil hráč vacovského klubu Vojta Dyk, který ale tentokrát celé utkání strávil v dresu Realu Top Praha. Za necelých šedesát vteřin bylo srovnáno. Za vacovské se zblízka trefil Tomáš Hozman. Ze strany vacovských to bylo v prvním poločase všechno. Zkušená sestava Realu Top Praha složená převážně z bývalých profesionálních fotbalistů diktovala tempo. Do konce prvního dějství dali góly ještě bývalý reprezentant Radek Šírl a dvakrát David Lafata, který znovu potvrdil, že o čich na góly nepřišel ani po konci kariéry.

Fotbalisté věnovali nemocné holčičce 50 tisíc korun, stejná částka pak ještě přibyla z dalších zdrojů.

Poločasový program vyplnilo předávání šeku. Tentokrát šlo o rovných sto tisíc korun rodičům sedmileté Emičky Benčové, která bojuje s fyzickým i mentálním postižením. Každý ze zhruba čtyř set příchozích návštěvníků Vacovského fotbalohraní na to svým dílem přispěl.

Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí. Naději pro Vacov vykřesal ve 49. minutě svým druhým gólem v zápase Tomáš Hozman. I přes další šance se ale domácím nepodařilo soupeře přiblížit na jeden gól a naopak v dresu pražských hostů ukázal pilot Šonka, že to neumí jenom s kniplem a zvýšil pro svůj tým na 5:2. Domácí ještě díky trefě Vítka Zábranského přidali třetí gól, nicméně poslední slovo měl symbolicky Vojta Dyk. Trojice rozhodčích Michal Ťupa, Jan Rinth a Karel Koblížek tak ukončila utkání za stavu 6:3 pro Real Top Praha.

Dění sportovního odpoledne se pak rozebíralo u českého národního nápoje do pozdních nočních, v některých případech i do brzkých ranních hodin. Fotbal ve Vacově každopádně znovu ukázal, že umí pomáhat.

SK Vacov – Real Top Praha 3:6 (Hozman 2, Zábranský – Dyk 2, Lafata 2, Šonka, Šírl).

Autor: Vít Zábranský, SK Vacov