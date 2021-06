Tatran Volary, Šumavan Vimperk, Tatran Prachatice, Větřní, Junior Strakonice a FC Písek, to bylo solidní obsazení. Fotbalově se nikdo neztratil a kluci i dívky předvedli výborné fotbalové dovednosti. Ve Volarech přivítal účastníky starosta města Vít Pavlík společně s místostarostkou Janou Bártovou. Oba popřáli dětem hodně štěstí a pořadatelům poděkovali za uspořádání tak pěkného turnaje. Hlavní organizátor Martin Honner oběma poděkoval a přivítal předsedu oddílu Tatran Volary Jaroslava Šimana, který rovněž popřál dětem fotbalovou radost, ať se nikdo nezraní a hodně štěstí v bojích o body.

Hrálo se systémem každý s každým na dvou hřištích. Zápasy řídili rozhodčí Filip Muzika a Miroslav Trost a rovněž pro ně to byl první pocovidový test. Zápasy měly spád a na šest desítek fotbalistů ukázalo, jak to s míčem ve svém mladém věku umí. Bylo toho dost. Finty, kličky, krásné střely a nádherné góly, ale i jak se fotbalově říká čudly či náhoďáky.

Fotbalový turnaj přípravek ve Volarech.Zdroj: Ladislav Beran

Více než dvě stovky diváků hnaly své ratolesti k co nejlepšímu výsledky. Hlavně maminky to prožívaly intenzivně a říkaly: „Víte, skoro rok doma bez tréninku, bez fotbalu, a tak kuchyň i obývák dostávaly hodně na frak. Distanční trénink a domácí úkoly, to bylo velmi náročné, když se vše kopalo proti zdi, nebo s tátou či sourozencem jeden na jednoho. Tak se nedivte, že jsme rády za návrat na hřiště.“

Turnaj navštívilo i několik osobností výkonnostního fotbalu nejen z Volar. Ze Strakonic se přijel podívat Tomáš Kostka, který byl ještě před covidem tahounem strakonického Junioru, byli zde i zástupci Oseku, Českokrumlovska a Písku.

Konec se přiblížil a ceny pro vítěze i individuality předávali starosta Volar Vít Pavlík společně s místostarostkou Janou Bártovou., která vše doprovodila úsměvem a pochvalou: „Kluci bylo to moc pěkný.“ Starosta na závěr poděkovaly všem za účast, hodnotné výkony a dodal, že turnaj ve Volarech na této úrovni určitě nebyl naposled.

Fotbalový turnaj přípravek ve Volarech.Zdroj: Ladislav Beran

Děkujeme organizátorům za skvěle připravený turnaj, hráčům za super výkony, trenérům za vedení dětí k fotbalu, rodičům za to, že děti k fotbalu vedou. Poděkování patří oběma rozhodčím Filipu Muzikovi a Miroslavu Trostovi .

Na závěr připravili domácí pořadatelé překvapení v podobě pizzy pro každý tým.

Konečné pořadí: 1. FC Písek, 2. Šumavan Vimperk, 3. Tatran Volary, 4. Junior Strakonice, 5. Tatran Prachatice, 6. SK Větřní. Nejlepší gólman Ondra Machala z Písku, nejlepší střelec Jaroslav Mach ze Šumavanu Vimperk a nejlepší hráč Červený z FC Písek.

Ladislav Beran