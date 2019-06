Vimperk – Slavia ČB 2:1 (1:0). 45. (PK) P. Vondrášek, 67. M. Tischler – 85. M. Boček.

„Utkání jara jsme zvládli na jedničku a zaslouženě vyhráli. Kluci věděli, o co jde, a tak to byl z naší strany zodpovědný výkon. Mohli jsme výsledek i potvrdit, ale naše největší šance jsme nevyužili. To nás teď nemusí mrzet, protože tři body jsou doma a zajistily nám účast v 1.A třídě i pro příští rok,“ shrnul utkání trenér Vimperka Jiří Formánek.