Planá u ČB – Vimperk 0:0.

„Dneska jsme podali velmi dobrý a zodpovědný výkon, proto si zaslouženě vezeme bod za remízu 0:0. Celý zápas se hrál útočný fotbal na obě strany a bylo to, kdo dá gól, ten vyhraje, ale ani domácí a ani my jsme gólové šance nevyužili, a tak zápas skončil bez branek. Musím pochválit za předvedený výkon celý tým. Vzadu jsme podruhé za sebou udrželi nulu. Co nás bohužel ale trápí, je naše koncovka, na které budeme muset přes zimu hodně zapracovat,“ komentoval utkání vimperský trenér Jiří Formánek.