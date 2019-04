Bavorovice – Vimperk 4:0 (3:0). 23. M. Blažek, 33. F. Šafránek, 43. a 88. (PK) R. Hanousek.

„Dnešní zápas? Já ani nevím, jak začít. Měli jsme problémy s hráči, po minulém týdnu byli nějací zranění a někteří naopak měli pracovní povinnosti. Ale takové problémy má na této úrovni každý tým. Na to se v žádném případě nemůžeme vymlouvat. V pátek jsme narychlo upekli přestup Silvy Schwarze ze Zdíkova. Silva zahrál dobrý zápas a děkuji klukům ze Zdíkova za vstřícné a rychlé jednání. Teď zpět k zápasu. Hrálo se utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme my vyrobili dvě hrubky v obraně a domácí se pohodlně dostali do vedení 3:0. Nutno podotknout, že naše hra byla, krom zmíněných chyb, katastrofální. O přestávce jsme si řekli, že to takhle prostě nejde. Dělat dětské chyby každý zápas prostě nemůžeme. Sestavu jsme trošku pozměnili a ono to najednou šlo. Celý druhý poločas jsme byli lepší, vytvořili jsme si snad čtyři nebo pět gólových šancí. Ty jsme bohužel neproměnili a fotbal se hraje na co? Na góly… Takže závěrem musíme jednoznačně a sportovně uznat, že domácí vyhráli zcela zaslouženě. Za týden máme doma silné Lažiště a pokud chceme myslet na úspěch, tak se musíme vyvarovat především neskutečných chyb v obranné fázi,“ uvedl k utkání v Bavorovicích vimperský trenér Michal Uhlík.