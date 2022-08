Vimperské fotbalisty nečeká na úvod sezony vůbec nic jednoduchého. Do jejich Šumavan arény přicestuje čtvrtý celek loňské sezony z Mirovic. A před sezonou novou by si v Mirovicích klidně představovali útok na samý vrchol tabulky.

Vimperští budou nově hrát domácí utkání v sobotu od 17 hodin (úřední termín) oproti 15. hodině z předchozích sezon. "Přijede tým Mirovic, který se netají postupovými ambicemi. Co vím, tak Mirovičtí i značně posílili a měli kvalitní letní přípravu. Nám se bohužel ještě nestačili někteří hráči uzdravit, ale i tak si myslím, že jsme na utkání připraveni velmi dobře. Na utkání se všichni velmi těšíme, pro mě to bude první zápas v roli trenéra dospělého týmu, ale nervozní nijak zvlášť nejsem, tedy alespoň zatím ne. Chceme, aby body zůstaly doma a věřím, že pro to na hřišti uděláme maximum," zve na utkání trenér Lukáš Sýs.

Zdroj: TJ Šumavan Vimperk