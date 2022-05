Branky: 24’, 42’ Rod, 6’ Chvosta, 26’ Málek, 38’ Vondrášek. Sestava: Formánek Jak. - Formánek Jan, Šíp, Chvosta M. (60’ Hejtmánek), Čech (76’ Pospíchal) - Vintr, Rod, Vojta, Málek - Vondrášek (69’ Pankratz) - Chvosta V.

Vimperští fotbalisté nadělovali. Na přestávku se šlo po poločase snů za stavu 5:1. Ve druhém poločase se již jen dohrávalo.

"Na velmi těžkém terénu se nehrál až tak špatný fotbal. My jsme se lépe pohybovali a byli důraznější, nikdo z nás ale nečekal, že se půjde o poločase do kabiny za stavu 5:1. Druhý poločas se už dohrával a hosté pouze upravili stav na 5:2 v 90. minutě z penalty. Dnes, hlavně v prvním poločase, jsme podali náš nejlepší jarní výkon a zaslouženě vyhráli," shrnul utkání vimperský trenér Jiří Formánek a dodal: "Příští týden jedeme na derby k sousedům do Čkyně a uvidíme co si na nás přichystají."