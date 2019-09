Vimperk – Semice 2:3 (1:0). 7. (PK) P. Vondrášek, 86. S. Schwarz – 56.M. Císařovský, 66. M. Škulina, 79. L. Štumpfal.

„Se Semicemi se nám ještě nepodařilo nikdy naplno bodovat. Bohužel to nevyšlo ani tentokrát. Do utkání jsme vstoupili s nasazením a po proměněném pokutovém kopu jsme se ujali vedení. Bohužel poté náš tlak polevil a hra se vyrovnala. I hosté měli výhodu pokutového kopu, který ovšem bravurně vychytal Jakub Vlk, který se po dlouhé pauze způsobené zraněním vrátil mezi tři tyče. Nástup do druhého poločasu nám nevyšel a nedokázali jsme s velmi dobře hrajícím soupeřem držet krok. Přišlo vyrovnání a další šance soupeře, které vychytal Jakub Vlk. Naší asi největší šanci v utkání jsme ani nadvakrát nedokázali umístit za záda hostujícího brankáře a z následného protiútoku soupeř zvýšil na 1:2. Jedenáct minut před koncem utkání dokonce na 1:3 a dá se říct, že bylo po zápase. Ovšem naši hráči se nechtěli vzdát bez boje a v 86. minutě ještě snížil na 2:3 po přihrávce Jakuba Pospíchala Silvestr Schwarz. To bylo bohužel z naší strany vše a tak jsme poprvé v sezoně nezískali na domácím hřišti ani bod. Je třeba uznat, že soupeř hrál velmi dobře a my jsme si nedokázali s jeho hrou poradit. Za výkon zaslouží pochvalu Martin Šíp, Jakub Pospíchal, Petr Vondrášek, Silva Schwarz a vynikající Jakub Vlk. Velké díky patří dorostencům Ondřeji Rodovi a Lukáši Vintrovi, kteří našemu týmu opět pomohli,“ komentovali utkání trenéři Šumavanu Vimperk.