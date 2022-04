"Po nevydařeném utkání na českobudějovické Slavii a volném víkendu kvůli odloženému utkání V Jindřichově Hradci jsme chtěli poprvé v této sezoně naplno bodovat v domácím utkání proti Čtyřem Dvorům. Utkání jsme nezačali vůbec špatně a ve 33. minutě šli dokonce do vedení po nádherně zahraném přímém kopu Matyáše Novotného, který vymetl pavučinky v levé šibenici branky soupeře. Bohužel jsme nedokázali udržet do poločasu čisté konto a stejně jako v předchozím utkání jsme díky individuálním chybám během pěti minut prohrávali 1:2 a za takového stavu jsme i odcházeli o poločase do kabin. O přestávce jsme si řekli, co je třeba změnit. čeho se vyvarovat. Opět jsme nezačalli špatně, ovšem nedokázali jsme si vytvořit po celé utkání nějakou větší šanci ke vstřelení branky a tak jsme již ve druhém poločase branku nevstřelili, soupeř ještě jeden gól přidal a tak jsme bohužel doma prohráli 1:3," shrnul utkání trenér Vimperka Lukáš Sýs.

"Bohužel je na týmu nějaká deka a stále je to ta samá písnička, nehrajeme špatně, ovšem o utkání vždy rozhodnou zbytečné chyby a to, že nedokážeme vstřelit gól ze hry. I to ke sportu patří a já věřím, že již v dalším utkání, kdy zajíždíme k dohrávce do Jindřichova Hradce, která se hraje ve čtvrtek 14. dubna, již dokážeme uspět a opět dostaneme herní pohodu. Tento týden bude náročný, když hned v sobotu zajíždíme do Prachatic k regionánímu derby. Víme, že nás tam nečeká vůbec lehké utkání, ovšem nejprve je třeba se plně soustředit na čtvrteční zápas. V dnešním utkání bych chtěl pochválit gólmana mladšího dorostu Marka Turčáka, který zaskakoval za nemocného Lukáše Svěchotu a musím říct, že si počínal velmi dobře i přesto, že se jednalo o jeho první zápas za starší dorost," doplnil k utkání Lukáš Sýs.