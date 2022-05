V okresním derby rozhodla pětiminutovka okolo 30. minuty utkání. Hosté zasadili domácím tři rychlé branky a bylo po zápase.

Semice – Vimperk 1:3 (1:3). 15. Valach. 21. Málek, 22. Rod, 43. Vintr.

„Když vezmu, jak jsme v pátek skládali, kdo vůbec do Semic na zápas pojede, jsou tři body neskutečné. Všichni zaslouží obrovský dík za předvedený výkon a to, jak makali po celý zápas. Koho ale musím vyzdvihnout, je Michal Chvosta. Ten nám jel pomoct a patřil mezi naše nejlepší hráče. Samozřejmě se Michale neboj, vítězná sestava se nemění,“ komentoval výhru trenér Jiří Formánek.

A ještě jedna zajímavost. Do utkání zasáhly dvě dvojice otec a syn: Jiří Formánek – Jan Formánek a Michal Chvosta – Václav Chvosta.

Čkyně – Kaplice 0:3 (0:0). 53. Divoký, 64. Vaniš, 68. Štěpánek.

„Zápas z naší strany nelze vůbec hodnotit. Pokud máme tolik zraněných, tak si musíme vážit každé šance, byť by to byla jediná. Tu měl Josef Fiedler hned ve 2. minutě a nájezd na gólmana nezakončil. První poločas jsme ještě dohráli tak nějak normálně, bohužel ke konci se zranil Chalupa a celý systém se rozpadl . A to bylo znát. Kaplice byla druhou půli o třídu lepší. Neuměli jsme si najednou nahrát na pět metrů, nevyhrávali osobní souboje a dělali strašidelné chyby. Navíc musel odstoupit Klose a Turek. Na hřišti byl už jen jeden tým. Bohužel každé utkání se vyhrát nemusí, ale vadila mi tentokrát od některých nekoncentrovanost, doslova hlouposti a samé komentování jiných jen ne svých chyb. Dnes jsme dělali úplné opaky než co jsme si řekli v kabině. Nedá se nic dělat. Vyzdvihl bych výkon mladíků Červeného a Mikeše a gólmana Miklase. Kaplici zaslouženě gratuluji,“ hodnotil duel čkyňský trenér Jan Děd.