Vodňany - Vimperk 0:0.

„K zápasu na horké půdě ve Vodňanech jsme mohli konečně použit kluky, kteří se nám vrátili po zranění. Z naší strany to bylo spíš bojovné utkání, protože jsme chtěli konečně bodovat a zastavit naší černou sérii. Domácí měli několik dobrých gólových situací, které ale naštěstí pro nás nedokázali proměnit. Na druhou stranu by mě zajímalo, jak by se vyvíjel průběh zápasu, kdybychom využili naše šance ze začátku a konce utkání. Pochvalu zaslouží celý tým a mezi naše nejlepší hráče patřili Kuba Formánek a Martin Šíp,“ komentoval duel vimperský trenér Jiří Formánek a doplnil: „Teď nás čeká další velmi těžké utkání proti Semicím, které řadím mezi adepty na postup. Musíme se na to dobře připravit a zkusit konečně doma vyhrát.“

„V neurovnaném utkání si hosté se štěstím odvezli z Vodňan bod. Největší šanci měli již v první minutě utkání, kdy jejich útočník postupoval sám na domácí branku, ale přestřelil. Domácí postupně převzali vládu nad utkáním a jejich tlak přerostl v konci utkání na silný, ale jak se říká, góla by nedali ani do rána. Něco zblokovala hostující obrana a zbytek pochytal vynikající Formánek. Jedna situace stojí za zmínku. V polovině druhého poločasu hostující obránce přihrával malou domů brankaři. Domácí útočník stál v té době v ofsajdovém postavení, převzal přihrávku hostujícího obránce a překonal hostujícího brankaře. K překvapení domácích a radosti hostů pomezní zvedl praporek a odmával postavení mimo hru,“ komentoval utkání předseda vodňanského fotbalu Karel Handšuh.