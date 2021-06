Vimperk - Čkyně 1:2. Utkaly se dva týmy, které se potkají i v novém ročníku fotbalové I.A třídy. A jelikož sem tým ze Čkyně postupuje z I.B třídy, může být výsledek překvapením. Ale žádné derby nikdy nemívá favorita.

Nebylo to utkání s velkým množstvím šancí, ale bylo to spíše o produktivitě hostujícího celku. Ten šel do vedení brankou Fiedlera, který ještě předtím trefil tyč. Domácí hned po obrátce srovnali Vondráškem. Rozhodující branku pak vstřelil v 65. minutě Král. Domácí pak mohli ještě vyrovnat, ale gólman Čkyně byl proti.