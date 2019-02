Vacov - Po dvou domácích výhrách jeli vacovští fotbalisrté v I.A třídě na hřiště Čtyř Dvorů potvrdit svou formu.

Vacovští začali sezonu výborně. | Foto: Zdeněk Formánek

Čtyři Dvory - Vacov 2:3

Nejlepší vstup do sezony za několik posledních sezon prožívají ve Vacově (na snímku při útoku na branku soupeře). Tentokrát hostovali na hřišti týmu, který až do posledního kola minulého ročníku bojoval o postup do přeboru kraje. Ve Čtyřech Dvorech dostal Vacovské do vedení Ketzer a ve 23. minutě přidal druhou branku R. Mach. Domácím se sice podařilo do přestávky snížit, ale v 72. minutě dal na 3:1 pro hosty Uhlíř. Domácí ještě jednou snížili na rozdíl jediné branky, ale vyrovnat se jim již nepodařilo. Vacov má po třech zápasech plný počet bodů a je druhý za Kaplicí.