Sestavy obou celků byly dost poplatné mnoha dovoleným a zraněním hráčů. Domácí museli využít několika hráčů z béčka, hosté přijeli v rovných jedenácti hráčích. První desetiminutovka vyzněla brankově pro Vimperk, který rychle vedl 0:2. Do poločasu však bylo strovnáno na 3:3 a v tom druhém již stříleli branky pouze Prachatičtí.

"Na začátku utkání jsme sice měli míč více pod kontrolou než soupeř, ale inkasovali jsme nejprve z brejku a poté po chybě gólmana dvě branky. Pecka sice snížil z penalty na 1:2, ale po dalším brejku jsme inkasovali třetí branku. Nakonec jsme to do poločasu ještě uhráli na remízu. Po změně stran jsme přidali ještě tři branky. Na naší straně se třikrát trefil Marek Sedláček, dvakrát Tomáš Pecka a jednou Honza Hušek," komentoval duel prachatický trenér Josef Raušer.

Pro prachatické fotbalisty byl víkend jakousi zkouškou toho, zda jsou schopni dát dohromady kádr pro tři mužstva. "Ukázalo se, že to jednoduché nebude. Sice do složení všech tří týmů promluvily ještě dovolené, ale ukazuje se, že musíme kádr doplnit a tak trochu oživit hráče, kteří zatím po koronavirové přestávce nenašli na hřiště cestu. Céčko hrálo v pátek ve Březí béčko jelo v sobotu v jedenácti lidech do Roudného, áčko pak v neděli hostilo Vimperk. Někteří hráči se prolínali ve dvou týmech," zhodnotil situaci trenér Raušer.

První tým Tatranu čeká v sobot od 10 hodin generálka na první mistrovské utkání v krajském přeboru na hřišti devatenáctky Táborska. V sobotu 7. srpna pak Tatran doma přivítá v prvním mistrovském duelu ambiciozní tým Oseka.