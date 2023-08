Mezi nejzkušenější aktivní fotbalisty na Strakonicku bezesporu patří Tomáš Kostka (44). Ve své kariéře prošel mimo jiné třetí i druhou ligou. Nyní jej můžeme vidět v dresu Radošovic v Dudák III. třídě Strakonicka. Není žádný stařík, i starší hráči se pohybují po krajských trávnících. Proč tedy nejnižší soutěž? „Proč Radošovice? To je jednoduché, Jirka Janda a Marek Hůzl, to znamená kamarádi, kteří tam již nějaký čas hrají. Šel jsem za nimi. Chtěl jsem se zase po covidové době začít více hýbat a kluci mě přesvědčili. Ještě byly na stole například Sousedovice a Štěkeň. To jsou místa, kde mám také plno kamarádů, je to blízko od Strakonic. Nejrychlejší byly Radošovice, těm jsem to slíbil jako prvním a když něco slíbím, tak to splním,“ hovořil o cestě do týmu Radošovic zkušený fotbalový harcovník.