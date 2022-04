Sestava domácích: Svěchota - Čužna, Chalupa, Hejtmánek, Janoušek - Hájek, Novotný, Bašta, Potůček - Chvosta, Štěpánek. Střídali: Kubačka, Kofroň, Hamburg.

"Před utkáním jsme si řekli, že by bylo fajn navázat na výkon z posledního zápasu v Prachaticích, kde jsme sice výsledkově neuspěli, ale nasazení i převedená hra byly na vysoké úrovn. Věděli jsme, že pokud na minulý zápas navážeme a vyvarujeme se chyb, které jsme v Prachaticích předvedli, tak v dnešním utkání dokážeme uspět. Utkání nebylo vůbec jednoduché, jedná se o takového soupeře z druhé anglické ligy, ale dokázali jsme si s tím poradit a v prvním poločase se nám podařilo vstřelit tři góly. Ve druhém poločase jsme si dokázali vypracovat my i soupeř pár slibných šancí, ovšem ani jedna neskončila v sít. Dva hráči soupeře se ve druhém poločase ošklivě srazili, za celý náš tým jim přeji brzké uzdravení. Naše kluky musím pochválit, zápas odmakali a odměnou jim jsou tři body za výhru 3:0. V zápase skvěle zachytal náš gólman Lukáš Svěchota, který vychytal již druhou nulu v jarní části sezony. Výborný zápas odehrál Jirka Čužna, pro kterého to byl poslední zápas před jeho studijní pauzou, kdy odjíždí na studijní pobyt do německého Stuttgartu. Příští týden hrajeme v Táboře, kde nás čeká velmi těžké utkání, tak doufám, že nám májka přinese štěstí," uvedl k duelu tenér domácího celku Lukáš Sýs.