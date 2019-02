Jižní Čechy - Fotbalisté v kraji pokračovali o víkendu dalším kolem. Už 14. v pořadí.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Čížová – Kaplice 1:0 (0:0)



Hluboká – Jankov 2:1 (0:1)



Lažiště – Roudné 2:4 (1:3) – Po senzační výhře nad Táborem prožívají Lažiště herní krizi, potřetí za sebou vyšly bodově naprázdno a blíží se samému dnu tabulky. Hosté měli výborný vstup do zápasu, už ve 4. min. otevřel skóre Nekvinda. Domácím se sice podařilo v 15. min. vyrovnat Hrbkem, ale pak už stříleli jen hosté. Nejdříve ve 28. min. neudržel střelu Formánek a odražený míč dopravil do sítě Tejml. Ve 37. min zvýšil vedení hostů Ryneš a v 67. min. po zaváhání Formánka Nohava upravil na 1:4. Domácím se podařilo snížit v 82. min. krásným gólem Hubáčka z přímého kopu. Největší vzrušení v zápase přinesla 86. minuta, kdy domácí Falář fauloval unikajícího Csavoje, ten v roli mstitele nakopl domácího Michalce, jenž musel být odnesen na nosítkách. Následně do Csavoje vrazil Matulka a byl třetím vyloučeným.

ŽK 3:1, ČK 2:1 (Falář, Matulka - Csavoj), 70 diváků, sudí Sebera.

(la)

Katovice – Vodňany 4:3 (1:1)



Bavorovice – Týn 3:1 (1:1)



Chýnov – Č. Krumlov 1:0 (0:0)



Čkyně – Dražice 3:0 (2:0)



S. Ústí B – Tábor 0:0

#nahled|https://g.denik.cz/29/a6/tabulka031108_denik-hp_top.jpg|https://g.denik.cz/29/a6/tabulka031108.jpg|Tabulka po čtrnácti kolech.#



