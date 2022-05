"Všem klukům včetně lavičky musím poděkovat, jak to odmakali. Věděli jsme, že v naší okleštěné sestavě můžeme Vimperku herně konkurovat pouze když budeme zodpovědní v obranné činnosti. To se povedlo. Jirka Formánek chtěl něco přichystat, tak jsme přichystali Vlastu Babku, který našel ve sklepě kopny z roku 2011. Vedl si nadmíru zkušeně a musím mu poděkovat, jak to vzorně zvládl. Věděli jsme, že Vimperská pravá strana bude trošku slabší a to se potvrdilo, když Král vybídl rozběhnutého Fiedlera, ten ukázal všem záda o parník a zkušeně zavěsil. Vimperk měl sérii rohů, ale na to jsme se poměrně slušně připravili. Naopak po zaváhání Šípa mohl lobovat Bujok na 2:0. Bohužel tentokrát přehodil i branku. Druhý poločas začal tlakem hostů. Jedinou pološanci měl Vintr, ale v brance dnes kraloval Drnek. Vimperk hrál po vápno , ale bez šancí a naopak my jsme mohli přidat rozhodující druhý gól. Fiedler se řítil sám na Formánka, ale ten ho vychytal. Gól už žádný nepadl a tak jsme dokázali oplatit Vimperku prohru z podzimního derby. Těžké utkání i pro rozhodčí, kteří to zvládli. Jsem rád, že utkání proběhlo bez emocí. Klukům děkuji za přístup a fanouškům za výraznou hlasitou podporu," komentoval duel domácí trenér Jan Děd.

"Blahopřeji domácím k vítězství a zisku tří bodů. Nemohu však říct že zaslouženým. Nám se moc nepovedl vstup do utkání a probudil nás až gól domácích. Po dlouhém odkopu se prosadil z očí do očí našemu gólmanovi Fiedler. Od té doby jsme byli aktivnější, ale naše šance končily na pozorné obraně. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji, ale opět naše snaha končila na domácí obraně a pozorně chytajícím Drnkovi, který odchytal velmi dobrý zápas. Domácí hrozili z rychlých brejků, kdy nás několikrát podržel Kuba v bráně. I díky oběma gólmanům již gól nepadl, a proto duel skončili hubeným výsledkem 1:0," doplnil vimperský trenér Jiří Formánek.