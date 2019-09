Lažiště – Třeboň 3:2 (2:0). 6. a 81. M. Sedláček, 24. J. Albert – 75. M. Průcha, 78. M. Přibyl.

„Důležité bylo, že jsme mohli konečně nastoupit kompletní a neméně důležité jsou tři body. Kdybychom doma ztratili, tak by body z minulého kola na Perštátě neměly takovou váhu. Ač byli hosté v prvním poločase více na balonu a fotbalovější, my si vytvořili více brankových šancí a i po hezkých kombinačních akcích vedli 2:0. Bohužel se nám zranil gólman a pět minut po přestávce jsme jej museli střídat. V závěru jsme se pak nevyvarovali dvěma zbytečným chybám a soupeři darovali vyrovnání. Naštěstí jsme ještě dokázali strhnout výhru na naší stranu. Za bojovnost a nasazení jsme si body zasloužili. Sice jsme se nevyvarovali chyb, ale kluci se v závěru vydali ze všeho, až je braly křeče. Tak by to mělo vypadat. Po třetím gólu jsme se logicky zatáhli, ale soupeř si žádnou gólovku nevytvořil. Máme sedm bodů po čtyřech kolech, což je nad plán a můžeme jet do Protivína s čistou hlavou,“ hodnotil utkání domácí trenér Josef Raušer.

A právě Protivín hraje v této sezoně výborně, takže Lažišťáky čeká další těžký zápas. „Mám tam plno kamarádů, takže to bude vyhecované i po této stránce. Ale tím, že již máme sedm bodů, tak tam můžeme vyrazit naprosto v klidu. Pokud k tomu kluci přistoupí jako proti Třeboni, tak se určitě nemáme čeho bát. Třeboň byla zatím nejlepším soupeřem. Hrála v pohybu, kombinačně, mělo to řád. Třeboň podle mne bude patřit do nejlepší pětky, přesto jsme jí silou vůle a nasazením dokázali porazit. Myslím, že to byl i hezký zápas pro lidi, sudí také pískali v pohodě. Zkrátka takové krásné nedělní dopoledne,“ dodal s úsměvem Josef Raušer.

Sestava Lažiště: Vojtíšek (49. Tesař) – Albert (72. D. Sedláček), Bízek, Hojdekr, Jar. Rauscher (85. Ostadál) – M. Sedláček, Macek, Hušek, Volmut (60. Vokatý), Makoš – Jakub Rauscher (63. Linhart).