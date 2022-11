Čkyňští fotbalisté hostili v okresním souboji I.A třídy hráče Netolic. Po bezkrevném prvním poločase to tam v tom druhém začalo padat k výhře domácí přispěl dvěma góly i nestárnoucí Michal Kuneš (49 let), který dal v rozmezí čtyř minut dvě branky.

Michale, vedeš si statistiky? Jaká pořadová čísla měly góly proti Netolicím?

Mám takový archiv, sešity, fotky ze zápasů a statistiky (góly, zápasy, sestavy). Spočítané to ale nemám. Ale za muže hraji už od 16 let, takže těch zápasů a branek bude… I pan Šilhavý by se asi divil (smích).

Jak jsi viděl své góly přímo ze hřiště?

Při prvním gólu jsem se dostal před obránce dříve a skóroval. Před druhým se míč odrazil od obránce přímo ke mně. Nebyl problém to uklidit k tyči.

Josef Šourek posouvá hranice, má na kontě pátý hattrick za dvanáct zápasů

Co Ti řekl trenér, když Tě v půli posílal na hřiště?Řekl to krátce a jasně: „Jdi a rozhodni to!“

Jak bylo derby těžké? Nedali jste penaltu, padly tři červené…

První půle byla opatrná s pár šancemi, zkrátka nic moc. Ta druhá, v té zase bylo úplně všechno. Góly, červené karty, penalta, emoce. Věřil jsem, že když dáme první gól, tak se soupeř sesype. A povedlo se to.

Dal jsi spoluhráčům „vědět“, že je musí vytahovat z bryndy „fotbalový matador“?

Kdepak, jsem hráč jako oni. Mě se to takto líbí, přijít na chvíli na hřiště a „rozhodnout“ zápas.

Mohl bys většině spoluhráčů dělat tátu, chodí k Tobě pro rady? Mají respekt?

Většina jsou mladí kluci a já se v kabině cítím dobře. Vzpomínám na časy, kdy mi bylo jako jim. Respekt možná někdo má a radit, to já „umím“. (smích)

Hrát s fotbalisty s ligovými zkušenostmi je paráda, pochvaluje si Martin Stupár

Bude Ti příští rok 50 a je vidět, že to bez Tebe na hřišti nejde. Fotbal si evidentně stále užíváš, máš nějaký věkový limit pro A třídu?Máš pravdu, ale já na čísla nedám. A fotbal tady půjde i beze mne. Vím, že konec se blíží, ale já si každý zápas užívám, jako kdyby byl poslední. Limit žádný nemám, když budu zdráv a na hřišti platný, tak rád přijdu.

Jaký máš recept na fotbalovou dlouhověkost?

Recept, to nevím. Správný trénink a „životospráva“. Být zdravý a mít štěstí na (ne)zranění. Mně se vyhýbala.

Zdroj: Deník