České Budějovice – Zkušenému Zdeňku Křížkovi by měl i v jarní části II. ligy krýt záda dvaadvacetiletý Kamil Hajdušek, jenž po pětigólové porážce Dynama v přípravě v Teplicích odpovídal na dotazy Deníku.

Kamil Hajdušek by i na jaře měl v Dynamu krýt v brance záda Zdeňku Křížkovi. | Foto: Deník/ Jan Škrle

V Teplicích jste šel na hřiště po prvním poločase, kdy jste prohrávali 0:3. S jakými pocity jde gólman na hřiště za takového stavu?

Já hlavně chtěl, abychom se ve druhé půli zvedli. Totéž od nás chtěl i trenér, který nám vtloukal do hlavy, abychom se na tu první půli vykašlali a zkusili alespoň tu druhou neprohrát. Abychom to brali jako nový zápas. Ostatně nás tam šlo stejně sedm nových hráčů. Bohužel ta druhá půle byla podobné té první.



Nicméně vy jste určitě měl radost, že si můžete zachytat proti tak renomovanému soupeři. Je to tak?

Samozřejmě, že jsem tomu byl rád. My byli domluveni, že v průběhu zápasu do brány půjdu. Že to bylo na celý poločas, bylo super.



Na nedostatek možností se ukázat jste si stěžovat asi nemohl…

To rozhodně ně, valilo se to na nás pořádně… Byť příležitostí něco chytit jsem paradoxně neměl, nicméně celý poločas jsme byli pod permanentním tlakem. Ale aspoň mi nebyla zima…



Prvně jste si letos zahráli na přírodní trávě, na to jste se hodně těšili.

Hráli jsme na hlavním stadionu a dle mého soudu na dobře připravené trávě. Odskok míče však byl přece jen trochu jiný, tak rovné jako na naší umělce hřiště nebylo. Rozhodně to ale nebyl důvod toho, že jsme tam tak vyhořeli.



Nadílku jste dostali pořádnou, ale možná je dobře, že to přišlo ještě před začátkem sezony, ne?

Liga je liga, to bylo znát. Hlavně ale Teplice byly silnější než Jihlava, tam jsme si poradili, ta zdaleka neměla takovou kvalitu jako Teplice. A když si vzpomenu na léto, to jsme měli mnohem horší výsledky než teď v zimě. I v létě jsme dostali facku 5:0 a právě v Jihlavě. A pomohlo nám to, podzim jsme měli výborný. Třeba tomu bude teď podobně, akorát se z těch chyb, kterých jsme se dopouštěli, musíme umět poučit.



Dostal jste dva góly, dalo se některému z nich zabránit?

Já si góly většinou promítám a většinou tam něco najdu. Ten druhý gól jsem trošku vyškrábl, tam chyběl jen kousíček a šlo by to na tyčku. U prvního gólu mě mrzí, že jsem tu ránu Ljevakoviče nevyrazil víc do strany, ale přímo k Nivaldovi, ten to měl už snadné.



Jenže od Ljevakoviče to prý byla pořádná šlupka…

To byla, dostal to vyvalené na vápně a šlo to kolem našeho hráče, takže já to moc dobře neviděl. Stejně bych ale měl takové rány likvidovat s větší jistotou.



Ale k tomu byste potřeboval hodně chytat a v Dynamu pořád je v bráně jedničkou Zdeněk Křížek.

Chytat potřebuji, ale proto tady máme taky juniorku. Ta naše navíc v soutěži nepatří k nejlepším a člověk si tam vždycky zachytá… Já jsem v Dynamu spokojen, baví mě to tady a mým cílem je chytat tady v Budějovicích.



V Teplicích jste asi příliš nevystydl, ale jak se brankář cítí v těch letošních mrazech?

Musíte se pořádně rozhýbat. Před zápasem je zima, ale po pár minutách to odejde a tu zimu už člověk ani nevnímá.



Zima už pomalu končí a než se nadějeme, je tu jaro a zápasy o body. Jak se na druhou ligu, kterou máte hodně dobře rozehranou, těšíte?

Na postup nás nikdo netlačí, my ale zbraně neskládáme a určitě to zkusíme. Když to vyjde, dobře. A když ne, rádi bychom měli čisté svědomí, že jsme pro to udělali vše, co jsme mohli.