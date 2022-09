Hrát dvojnásobnou přesilovku hned od začátku utkání, to asi brzy omrzí. Zvláště, když tam padá gól za gólem, které si hráč ani pořádně nevychutná. „Prakticky pořád se hrálo na jejich půlce, měli jsme tam desítky útočných akcí za poločas. Soupeře to prakticky nebavilo a ani nám to nic nedalo. Byl to takový fotbal v chůzi,“ popsal své pocity z utkání podolský střelec.

V prvním poločase nastřílel hattrick během dvaceti minut, ve druhém další za deset minut. Poslední branka přišla až na konci. Jak góly vypadaly? „Jednou to bylo hlavou, jeden jsem dával z penalty, na kterou mě spoluhráči poslali, abych završil druhý hattrick. Hlavně to byly góly po střelách uvnitř šestnáctky po střele či doklepnutí míče prakticky do prázdné brány,“ vrátil se ke svým víkendovým brankám Tomáš Zeman. On sám hraje ze zálohy, rozdává balony, a tak si to tentokrát užil v jiné roli. „Něco jsem si nastřílel dopředu. Třeba mi nyní dají spoluhráči více příležitostí ke střelbě,“ dodal s úsměvem mladý kanonýr.

Podolí II je nováčkem I.B třídy a zatím se hráči v soutěži spíše rozkoukávají. „Já si chvíli zkusil v Protivíně krajský přebor. Ale v Podolí nás ještě čeká kus práce, abychom se v I.B třídě zabydleli. Hráli jsme ve Větrovech. Ty sice patří ke spolufavoritům, ale když jsme tam dostali první gól, šlo to s námi dolů. Asi tak trochu nováčkovská daň,“ komentoval vstup do soutěže Tomáš Zeman a doplnil: „V Podolí máme skvělou partu a je tady i několik hráčů, se kterými jsme hrávali za dorost v Písku. Takže parta super a baví nás to.“

Většinou mívá kabina striktně daná pravidla pro nastřílené hattricky. Tomáš dal dokonce v zápase dva a ještě něco navrch. Takže, co na to pokladník? „Doufám, že nic. Já v Podolí hrával již někdy přede dvěma lety a to jsem tehdy platil za první gól. Nyní se o tom zatím nemluvilo, třeba mi to kluci prominou jako dárek k narozeninám. Anebo to bude ještě horší,“ dodal s úsměvem podolský střelec Tomáš Zeman.

Popřejme mu jak k narozeninám, tak k tomu, aby mu to pálilo i nadále.

