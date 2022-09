Blatná nastřílela ve třech zápasech I.A třídy mužů deset branek a Jakub Král jich z toho dal šest. Dva v prvním kole do sítě Plané u ČB, nyní čtyři proti celku Netolic. „Mezi chlapama je to můj rekord, předtím jsem měl na kontě jeden hattrick. Za áčko mužů jsem v Blatné dával v minulé sezoně jen dva góly, teď to tam nějak začalo padat samo,“ uvedl s úsměvem nový blatenský sniper.

Proti Netolicím dával jeden gól z penalty, ostatní padaly po spolupráci celého týmu. „Hraju v útoku. První gól byl po centru do vápna. Jednou jsem se trefil ze dvaceti metrů, to bylo mou slabší levačkou. Pak jsem završil hattrick z penalty a při tom posledním gólu jsme šli ve dvou sami na bránu a nahráli si to před prázdnou,“ popsal své čtyři zásahy Jakub Král.

Blatenští po minulé sezoně sestoupili z krajského přeboru a jak je vidno z úvodu sezony nové, rádi by se tam vrátili zpět. „Věříme, že se do kraje vrátíme, cíle takové jsou. Minulá sezona se sice nepovedla, ale nepodléhali jsme skepsi, Bylo to o horších výsledcích, jinak se v týmu držela dobrá parta. Nyní to všechno šlape a zatím je to ideální stav. Máme dost mladý tým, to byl možná důvod sestupu v minulé sezoně,“ doplnil blatenský střelec.

Čtyři branky v síti soupeře také však znamenají, že se hráč dostane do hledáčku klubového pokladníka. „Hned v kabině jsem to slyšel ze všech stran, že se něco chystá. Zkrátka mě to něco bude stát, aby bylo na dokopnou,“ dodal se smíchem Jakub Král.

Zdroj: Deník