Jižní Čechy - Ve fotbalová divizi ve šlágru kola v Prachaticích vedoucí Tatran otočil výsledek s druhými Domažlicemi a zvýšil tak náskok na čele na čtyři body. Ze zbývajících tří jihočeských týmů už naplno o víkendu nikdo nebodoval: Třeboň a Strakonice venku prohrály, Milevsko včera 5. října vybojovalo doma bod s Admirou.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

MOTORLET – STRAKONICE 1:0 (1:0)

PRACHATICE – DOMAŽLICE 2:1 (0:1) – Hosté, kteří byli jen o bod za Tatranem, začali utkání lépe a ve 24. min. půlhodinovou převahu vyjádřili i gólem Strejce. Do půle už se domácí zlepšovali, ale střely z kopaček Kováčíka i Frnocha minuly branku. Naopak ve 39. min. domácí gólman Hrubý se blýskl proti velké šanci hostí. Zostřenou hru krotil rozhodčí kartami, ve 32. min. ale Mužík za nakopnutí Lašáka v přerušené hře zasloužil spíš červenou než žlutou kartu. Po pauze domácí zvýšili tlak: ve 48. min. zahrozil Košík, z jeho jedovky ale byl jen roh. Vzápětí Koršala ideálně vyslal dopředu Beránka, jenž ale branku hostí překopl. V 55. min tvrdou Koršalovu střelu brankář Mleziva výborně vyrazil. Po hodině hry měl velkou šanci hostující Mašek, po sólu však poslal míč vysoko nad bránu. V 62. hostující Tesař poslal z trestného kopu míč do tyče Hrubého branky. V 74. minutě se domácí konečně dočkali: Janoušek se chytře uvolnil a z vápna zamířil přesně k tyči – 1:1. Poté hostující Manowetz z velké šance překopl. Minutu před koncem Tatran rozhodl: Frnoch vyslal dlouhý pas na Janouška, tomu Strejc hlavou sice míč ukradl, jenže ho poslal do vlastní brány – 2:1…

Branky: 74. Janoušek, 89. Strejc vlastní – Strejc, ŽK: Legdan, Lašák, Frnoch – Mužík, Cihlář, 275 diváků, rozhodčí Lerch. Tatran: Hrubý – Lašák (35. Kaczko), Legdan, Tobiáš, Bednár (63. Rosa) – Janoušek, Koršala, Frnoch – Košík, Kovačík, Beránek (90. Nerad).

(pa)

PŘÍBRAM – TŘEBOŇ B 3:1 (1:1)