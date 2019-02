Soběslav, Prachatice – Ani páté kolo fotbalového krajského přeboru do Prachatic radost nepřineslo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Soběslav – Tatran Prachatice 3:1 (1:0)



Fotbalisté Tatranu zajížděli do Soběslavi, která byla po čtyřech kolech s šesti body ve středu tabulky. Tatran se s jedním jediným krčil na předposledním místě. Trenéři museli znovu míchat se sestavou z důvodu různých neúčastí hráčů. Poprvé se v sestavě Tatranu objevil sedmnáctiletý Josef Šandera, který nyní hrál několik sezon v mládežnických týmech Sparty Praha. „Chyběl nám v obraně zkušený Tomáš Ryšánek a jelikož to Pepa Šandera ve Spartě zkoušel i na místě stopera, začal utkání tam. Po různých změnách v sestavě se dostal dopředu a nakonec vstřelil naší jedinou branku,“ uvedl k nové akvizici v dresu Tatranu hrající asistent trenéra Lukáš Kubát.



První poločas Prachatickým vůbec nevyšel a prakticky se jen bránili. „Soběslav hrála dobře, byla fotbalovější a v prvním poločase na hřišti dominovala. Ale výsledkově jsme stále ještě drželi krok,“ uvedl k prvnímu poločasu Lukáš Kubát.



Po přestávce Tatran přeci jenom hru zlepšil, měl i šance, přesto dali druhou branku domácí. „Našim největším problémem je, že začínáme být odvážnější až ve chvíli, kdy prohráváme o dvě branky. Jakoby se kluci předtím něčeho báli a byli svázaní. Z toho pak pramení naše vlastní chyby, po kterých dostáváme branky,“ shrnul své dojmy z utkání L. Kubát.



Tatranu se podařilo pět minut před koncem utkání snížit na rozdíl jediné branky. „Jirka Tesárek, udělal dva protihráče, míč poslal na Pepu Málka a ten ještě nezištně našel Pepu Šanderu, který střílel do prázdné brány. Navíc měl dvě velké šance Pepa Málek, když šel sám na bránu. Něco z toho dát, mohli jsme alespoň bod přivézt. Ale nedá se nic dělat musíme bojovat dál. Nakonec nám soupeř dal v samotném závěru třetí gól,“ dodal k závěru zápasu Lukáš Kubát.



Na prachatické fotbalisty nyní čeká utkání pravdy, když přivítají v sobotu od 17 hodin Veselí nad Lužnicí. Utkají se tedy mužstva z úplného spodku tabulky a jen vítěz si bude moci trochu ulevit. „Klukům věříme. Je to v nich a potřebují jen nějaký impuls, který by všechno obrátil. Mohl by to být právě zápas s Veselím. Výhra by nás všechny nakopla a přinesla i potřebné sebevědomí, které někdy tak trochu chybí. Kluci to musejí zlomit,“ burcuje před důležitým duelem asistent trenéra a zve do ochozů diváky.

Sestava Tatranu: Hopfinger – Škopek, Miesbauer, Šandera, Kralik – Juroš (67. Janoušek), Kochma (80. M. Babka), Kubát, Mikeš (57. Tesárek), Puchinger (28. Vávra) – Málek.



Ostatní výsledky 5. kola: Čimelice – Sedlice 2:1, Planá nad Lužnicí – Dačice 1:1, Olešník – Katovice 1:2, Veselí nad Lužnicí – Dražice 1:1, Osek – Jankov 0:3, Rudolfov – Želeč 4:0, Hluboká nad Vltavou – Písek B 2:1.

1. Jankov⋌ 5 5 0 0 13:2 15

2. Katovice⋌ 5 4 1 0 16:5 13

3. Hluboká⋌ 5 3 1 1 9:7 10

4. Olešník⋌ 5 3 0 2 12:7 9

5. Soběslav⋌ 5 3 0 2 10:6 9

6. Rudolfov⋌ 5 2 2 1 15:10 8

7. Dačice⋌ 5 2 2 1 13:9 8

8. Písek B⋌ 5 2 2 1 7:6 8

9. Želeč⋌ 5 2 0 3 6:14 6

10. Sedlice⋌ 5 1 2 2 4:6 5

11. Osek⋌ 5 1 2 2 5:8 5

12. Čimelice⋌ 5 1 2 2 7:13 5

13. Dražice⋌ 5 1 1 3 8:13 4

14. Planá⋌ 5 0 3 2 7:11 3

15. Veselí⋌ 5 0 1 4 5:11 1

16. Prachatice⋌ 5 0 1 4 6:15 1