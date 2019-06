Prachatice – Na hřiště Junioru Strakonice zajížděli v dalším kole fotbalové I.A hráči Tatranu Prachatice. Výsledek hovoří jasně pro domácí, přestože na hřišti to tak nevypadalo.

Junior Strakonice – Tatran Prachatice 4:0 (1:0). Pohled do zápisu o utkání hovoří o tom, že trenéru Marešovi chybělo několik hráčů ze základu. Musel tedy využít hráče z béčka a dorostence. „Nebylo jednoduché dát sestavu dohromady. Chybělo pět hráčů základu, přesto si myslím, že ti, kteří nastoupili, odvedli slušný výkon. Především musím pochválit Pavla Škopka. Výsledek vypadá hrozně, ale je pro nás hodně krutý. Bylo to hlavně o tom, že jsme zaspali začátky obou poločasů. Za stavu 1:0 jsme měli kopat penaltu, i domácí se divili, že jí sudí neodpískal. Mohlo se to vyvíjet trochu jinak. Ve druhém poločase musel střídat i Kováč, na kterého čekaly pracovní povinnosti. Ale je třeba přiznat, že domácí vyhráli zcela zaslouženě. Věřím, že kdybychom měli plnou sestavu, tak tady minimálně o bod hrajeme,“ komentoval porážku svého týmu ve Strakonicích prachatický trenér Václav Mareš.