Prachatice – Roudné 3:0 (1:0). 11. a 79. M. Fischer, 47. M. Juroš.

Prachatický trenér Václav Mareš nemohl do utkání počítat se třemi hráči základu obrany. Vyřešil to originálně. Na místa stoperů se postavili původem útočníci Šandera a Lukeš, na pravou stranu obrany další ofenzivní hráč Fürbach. A fungovalo to skvěle. „Musím pochválit všechny hráče, kteří se do zápasu zapojili. Někteří zahráli absolutně skvěle, ale vůči ostatním by nebylo fér někoho vyzdvihovat. Řekli jsme si, že budeme hrát na brejky ze zajištěné obrany a zahuštěného středu hřiště, kde je velká síla Roudného. Fungovalo to výborně. V prvním poločase jsme soupeře prakticky k ničemu nepustili. Do vedení nás dostal krásnou brankou Martin Fischer a navíc jsme měli i další šance. Ale brali jsme to s rezervou, protože soupeř byl velice kvalitní,“ shrnul první poločas trenér Václav Mareš.

Fotbalisté Roudného však prokazovali kombinační kvalitu a bylo třeba si dávat velký pozor na jejich akce. „I ve druhé půli všichni kluci podali nadstandardní výkon. Brzy jsme dali i druhý gól, když Martin Juroš přešel přes tři hráče a napálil to z vápna do brány. Dál jsme hráli zodpovědně a třetí gól vymyslel nestárnoucí Jirka Růžička. Vzal to po lajně z obrany přes několik hráčů, poslal míč na Martina Fischera a ten přidal další branku. S veškerým respektem ke kvalitám soupeře si dovoluji říci, že jsme vyhráli zaslouženě,“ doplnil prachatický trenér.

Tatran má deset bodů a ztrácí pouhé dva na čelo tabulky. Nyní hraje v Českých Budějovicích proti SK Čtyři Dvory.